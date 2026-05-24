«عونك يا وطن» يرسم البهجة على وجوه الأطفال

25 مايو 2026 02:22

العين (الاتحاد)

نظّم فريق عونك يا وطن التطوعي مبادرة «كسوة العيد» لدعم الأُسر المحتاجة، للعام التاسع على التوالي، حيث تم توزيع الملابس والهدايا على الأطفال من مختلف الأعمار، في أجواء إنسانية عكست روح العطاء والتكاتف المجتمعي مع قُرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وشارك في الفعالية الشيخ سالم بن محمد بن حم، الذي أشاد بجهود فريق عونك يا وطن التطوعي ودورهم في ترسيخ قيم العمل الإنساني والتطوعي، مؤكداً أهمية هذه المبادرات في إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال والأُسر، وتعزيز روح التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع، خاصة في المناسبات المباركة التي تحمل معاني الخير والعطاء.

