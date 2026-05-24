«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» تدعو للذبح الآمن في المسالخ المعتمدة

هالة الخياط (أبوظبي)



أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملة توعوية واسعة النطاق، بالتزامن مع استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ذبح الأضاحي في المسالخ الرسمية المعتمدة، وتجنب الذبح العشوائي أو التعامل مع القصابين الجائلين، حفاظاً على الصحة العامة وتعزيز منظومة الأمن الحيوي.

وأكدت الهيئة أن الحملة تأتي ضمن جهودها السنوية لنشر الممارسات الصحية والسليمة في ذبح الأضاحي، من خلال توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالذبح خارج المسالخ، وأهمية الالتزام بالإجراءات البيطرية والشرعية المعتمدة خلال هذه الشعيرة المباركة.

وأوضحت الهيئة أن مسالخ إمارة أبوظبي توفر بيئة صحية متكاملة تشمل إجراء الفحوص البيطرية الدقيقة قبل الذبح وبعده، إلى جانب وجود قصابين مرخصين ومؤهلين، وتجهيزات حديثة تضمن النظافة والحد من التلوث التبادلي، وسلامة اللحوم، والتخلص الآمن من مخلفات الذبح، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وأضافت: يضمن الكشف البيطري داخل المسالخ صلاحية الذبائح للاستهلاك الآدمي، من خلال الكشف عن الأمراض والتأكد من استيفاء شروط التذكية الشرعية، بما في ذلك استقبال القبلة والتكبير والقطع الصحيح وإتمام الإدماء، الأمر الذي يعزز جودة وسلامة اللحوم المقدمة للأسر.

وشددت الهيئة على أن الطبيب البيطري في المسلخ يمثل خط الدفاع الأول ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، محذرة من التعامل مع القصابين المتجولين لما قد يشكلونه من مخاطر صحية على أفراد المجتمع.

كما دعت الجمهور إلى نقل الأضاحي في مركبات مخصصة ومهيأة مع توفير التهوية المناسبة وتجنب تعريضها للإجهاد الحراري، حفاظاً على صحة الحيوانات وسلامتها، إلى جانب تجنب الملامسة المباشرة للحيوانات أو مخلفاتها في أسواق المواشي، وترك مهام النقل والمناولة للعمال المختصين.



كفاءة عالية

أكدت الهيئة أن الفرق البيطرية والفنية في المسالخ النظامية تعمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة خلال موسم الأضاحي، لتقديم خدمات صحية وآمنة وفق أفضل الممارسات، بما يعكس التزام إمارة أبوظبي بالحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء.