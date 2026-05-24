الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» تدعو للذبح الآمن في المسالخ المعتمدة

الذبح الآمن في المسالخ (من المصدر)
25 مايو 2026 02:22

هالة الخياط (أبوظبي)

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملة توعوية واسعة النطاق، بالتزامن مع استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ذبح الأضاحي في المسالخ الرسمية المعتمدة، وتجنب الذبح العشوائي أو التعامل مع القصابين الجائلين، حفاظاً على الصحة العامة وتعزيز منظومة الأمن الحيوي.

أخبار ذات صلة
الدكتورة نسيم رفيع لـ«الاتحاد»: جاهزية كاملة لفرق بلدية دبي وخطط رقابية مكثّفة خلال عيد الأضحى
«دبا الحصن» تستقبل عيد الأضحى بخطة متكاملة

وأكدت الهيئة أن الحملة تأتي ضمن جهودها السنوية لنشر الممارسات الصحية والسليمة في ذبح الأضاحي، من خلال توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالذبح خارج المسالخ، وأهمية الالتزام بالإجراءات البيطرية والشرعية المعتمدة خلال هذه الشعيرة المباركة.
وأوضحت الهيئة أن مسالخ إمارة أبوظبي توفر بيئة صحية متكاملة تشمل إجراء الفحوص البيطرية الدقيقة قبل الذبح وبعده، إلى جانب وجود قصابين مرخصين ومؤهلين، وتجهيزات حديثة تضمن النظافة والحد من التلوث التبادلي، وسلامة اللحوم، والتخلص الآمن من مخلفات الذبح، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
وأضافت: يضمن الكشف البيطري داخل المسالخ صلاحية الذبائح للاستهلاك الآدمي، من خلال الكشف عن الأمراض والتأكد من استيفاء شروط التذكية الشرعية، بما في ذلك استقبال القبلة والتكبير والقطع الصحيح وإتمام الإدماء، الأمر الذي يعزز جودة وسلامة اللحوم المقدمة للأسر.
وشددت الهيئة على أن الطبيب البيطري في المسلخ يمثل خط الدفاع الأول ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، محذرة من التعامل مع القصابين المتجولين لما قد يشكلونه من مخاطر صحية على أفراد المجتمع.
كما دعت الجمهور إلى نقل الأضاحي في مركبات مخصصة ومهيأة مع توفير التهوية المناسبة وتجنب تعريضها للإجهاد الحراري، حفاظاً على صحة الحيوانات وسلامتها، إلى جانب تجنب الملامسة المباشرة للحيوانات أو مخلفاتها في أسواق المواشي، وترك مهام النقل والمناولة للعمال المختصين.

كفاءة عالية
أكدت الهيئة أن الفرق البيطرية والفنية في المسالخ النظامية تعمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة خلال موسم الأضاحي، لتقديم خدمات صحية وآمنة وفق أفضل الممارسات، بما يعكس التزام إمارة أبوظبي بالحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
المسالخ
عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
الصحة العامة
آخر الأخبار
ثاني الزيودي خلال مشاركته في جلسات المنتدى (وام)
الأخبار العالمية
الزيودي: مضيق هرمز يجب أن يظل ممراً مائياً دولياً حراً ومفتوحاً
25 مايو 2026
دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ولاية ماريلاند (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحصار سارٍ لحين التوصل لاتفاق مع إيران
25 مايو 2026
سفن شحن في مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران في مضيق هرمز «إرهاب عابر للحدود»
25 مايو 2026
سفن وقوارب في مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
تأهب بريطاني لمهمة محتملة لتطهير «هرمز» من الألغام
25 مايو 2026
دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية متواصلة على لبنان وإنذارات إخلاء جديدة
25 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©