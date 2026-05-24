علوم الدار

جامعة دبي: تحويل الابتكارات إلى تطبيقات عملية

جامعة دبي: تحويل الابتكارات إلى تطبيقات عملية
25 مايو 2026 02:22

دبي (الاتحاد) 

أكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، أن مشاركة الجامعة المتميزة في فعاليات معرض «آيسنار2026» الأيام الماضية، تعكس التزامها بدعم الابتكار، وتعزيز البحث العلمي، والمساهمة في بناء كوادر وطنية متخصصة في الأمن السيبراني والتقنيات المستقبلية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للتحول الرقمي والأمن السيبراني. 
ولفت إلى أن المشاركة في المعرض تأتي في إطار توجه الجامعة الاستراتيجي نحو دعم البحث العلمي التطبيقي، وتحويل الابتكارات إلى تطبيقات عملية، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والصناعية في مجالات التكنولوجيا الحديثة والأمن السيبراني والأنظمة الذكية والاتصالات الآمنة. 
وقال الدكتور حسام الحمادي، مدير برنامج الماجستير في الأمن السيبراني، رئيس مركز الأمن السيبراني والمرونة التطبيقية في الجامعة: تأتي المشاركة في المعرض في إطار الحرص على تمكين الطلبة من عرض أبحاثهم وابتكاراتهم أمام نخبة من الخبراء وصناع القرار والمتخصصين في مجالات الأمن والدفاع والتقنيات المتقدمة، بما يعزز من جاهزيتهم المهنية والبحثية. 
وقال الدكتور حسام الدين مختار، مدير البحوث في الجامعة: تم خلال مشاركة الجامعة في المعرض أيضاً، عرض فكرة مبتكرة قدمها أحد مساعدي الباحثين من كلية الهندسة وتقنية المعلومات، حاصلة على براءة اختراع لنظام اتصالات لاسلكية آمن يعتمد على تقنية الراديو المعرف برمجياً.

 

