الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة أبوظبي تقدم خدمات مرورية لموظفي «الإمارات للدراسات»

جانب من ورشة توعوية خلال الفعالية (من المصدر)
25 مايو 2026 02:23

أبوظبي (الاتحاد) 

قدّم قسم برنامج النقاط المرورية بمديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، حزمة متكاملة من الخدمات الميدانية لموظفي مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ضمن فعالية ميدانية استمرت ليوم واحد؛ بهدف تسهيل إنجاز معاملاتهم المرورية، وتعزيز مستوى الوعي بالسلامة المرورية لديهم. 
وتضمنت المبادرة تقديم باقة من الخدمات المرورية، شملت تخفيض النقاط المرورية واسترجاع رخص القيادة، إلى جانب تنفيذ ورش توعوية متخصصة هدفت إلى تعزيز الثقافة المرورية، وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى السائقين، والتأكيد على أهمية الالتزام بقوانين وأنظمة السير، بما يسهم في الحدّ من الحوادث والإصابات، وتعزيز السلامة على الطرق. 
وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، نائب مدير قطاع العمليات المركزية بالإنابة، أن التعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية يجسّد حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، من خلال تقديم خدمات استباقية ومبتكرة تمكّن الموظفين من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويُسر دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة، بما يدعم الأولوية الاستراتيجية المتمثلة في «أمن الطرق الذكي»، ويسهم في نشر ثقافة السلامة المرورية، وترسيخ السلوكيات الإيجابية، والارتقاء بجودة الخدمات الميدانية المقدمة للمتعاملين، بما يعزّز رضاهم. 
ولاقت المبادرة الميدانية استحساناً واسعاً من موظفي مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الذين أشادوا بما وفّرته القيادة العامة لشرطة أبوظبي من خدمات مرورية ميسّرة أسهمت في اختصار الوقت والجهد، وإنجاز معاملاتهم بكفاءة وسهولة، بما يعكس جودة الخدمات المقدمة، وحرص شرطة أبوظبي على تعزيز رضا المتعاملين.

