علوم الدار

«الإمارات الصحية» تُحدد المعايير الصحية لذﺑﺢ واﺳﺘﻬﻼك اﻷﺿﺎحي

اﻟﻤﺴﺎﻟﺦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة تلتزم بمعايير الصحة والسلامة (أرشيفية)
26 مايو 2026 02:01

سامي عبد الرؤوف (دبي) 

حدّدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، المعايير الصحية لذﺑﺢ واﺳﺘﻬﻼك اﻷﺿﺎحي، مؤكدة ضرورة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺷﺮاء اﻷﺿﺤﻴﺔ وذﺑﺤﻬﺎ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻟﺤﻮﻣﻬﺎ، باعتبار ذلك ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤُﻌﺪﻳﺔ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻐﺬاء، واﻟﺤﺪّ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻠﻮث واﻹﺻﺎﺑﺎت، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. 

وأصدرت المؤسسة دليلاً توعوياً يتعلق بالإرﺷﺎدات الصحية ﺣﻮل ذﺑﺢ واﺳﺘﻬﻼك اﻷﺿﺎﺣﻲ، مؤكدة ضرورة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺷﺮاء اﻷﺿﺤﻴﺔ وذﺑﺤﻬﺎ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻟﺤﻮﻣﻬﺎ، باعتبار ذلك ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻐﺬاء، واﻟﺤﺪّ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮاﻟﺘﻠﻮث واﻹﺻﺎﺑﺎت، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. 
وﺗُﺸﺪّد اﻹرﺷﺎدات اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺷﺮاء اﻷﺿﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻌﺘﻤﺪة، وإﺟﺮاء اﻟﺬﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻟﺦ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ. 
ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺠﻨُّﺐ اﻟﺬﺑﺢ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ، ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺻﺤﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺟﺮاء اﻟﺬﺑﺢ ﺧﺎرج اﻟﻤﻘﺎﺻﺐ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة.
وتفصيلاً، حدّدت اﻹرﺷﺎدات اﻟﺼﺤﻴﺔ الصادرة عن المؤسسة، 4 اشتراطات يجب توفرها عند شراء اﻷﺿﺤﻴﺔ، وهي: ﺷﺮاء اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻘﻂ، اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﺣﻴﻮان ﺳﻠﻴﻢ وﻧﺸﻴﻂ وﺧﺎلٍ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻀﻮع اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ اﻟﻼزمة، وﺗﺠﻨّﺐ ﺷﺮاء أو ذﺑﺢ أي أﺿﺤﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺮض أو ﺿﻌﻒ. 
 وأكدت ضرورة إﺟﺮاء اﻟﺬﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻟﺦ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ، لافتة إلى أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺬﺑﺢ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ، ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻄﻮيﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺻﺤﻴﺔ.
وذكرت، أن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ أﺛﻨﺎء ذﺑﺢ اﻷﺿﺎﺣﻲ تسهم ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﻴﻮان، وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺪوى اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺬﺑﺢ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ أو اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﻴﺮ اﻵﻣﻨﺔ.
وأشارت إلى دور ذلك في اﻟﺤﺪّ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت، مشدّدة على أنه ﻗﺒﻞ ﺷﺮاء اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺷﺮاء اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻘﻂ.
وحدّد الدليل الاشتراطات اللازمة عند شراء الأضحية، حيث يجب اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﺣﻴﻮان ﺳﻠﻴﻢ وﻧﺸﻴﻂ وﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻀﻮع اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.
وأشارت إلى أنه ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺬﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻟﺦ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ واﻟﻤﺠﻬﺰة، ﻻﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎمة.
 ونبّهت، إلى أنه من اﻟﻀﺮوري ﺣﻔﻆ اﻟﻠﺤﻮم ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻗﺪ أوﺻﺖ اﻹرﺷﺎدات ﺑﺤﻔﻈﻬﺎ ﻋﻨﺪ 4 درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ أو أﻗﻞ، ﻣﻊ ﻃﻬﻴﻬﺎ ﺟﻴﺪاً. 
وحدّدت 8 إجراءات للتخلص اﻵﻣﻦ ﻣﻦ ﻤﺨﻠّﻔﺎت الأضحية، وهي: التعامل مع ﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺬﺑﺢ، ﻣﺜﻞ اﻟﺪم، واﻷﺣﺸﺎء، واﻟﺠﻠﺪ، واﻟﻌﻈﺎم، ﻓﻮر اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣن الذبح، وﻋﺪم ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ.

ﺗﻨﻈﻴﻒ وﺗﻌﻘﻴﻢ     

وأشارت المؤسسة إلى وﺿﻊ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻓﻲ أﻛﻴﺎس ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻏﻼق «ﻳﻔﻀﻞ ﻣﺰدوﺟﺔ» ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺴﺮب اﻟﺴﻮاﺋﻞ واﻟﺤﺪّ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﺮواﺋﺢ، وﻋﺪم ﺧﻠﻂ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺬﺑﺢ ﻣﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن، وكذلك اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎوﻳﺎت اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ واﻟﻤﻐﻠﻘﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ.
كما يجب ﺗﻨﻈﻴﻒ وﺗﻌﻘﻴﻢ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺬﺑﺢ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻄﻬﺮات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ورش اﻟﻤﻜﺎن ﺑﻤﻮاد ﻣﻄﻬﺮة ﻟﻠﺤﺪّ ﻣﻦ اﻟﺮواﺋﺢ وﻣﻨﻊ ﺟﺬب اﻟﺤﺸﺮات، بالإضافة إلى ﻏﺴﻞ اﻷدوات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺟﻴﺪاً ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن ﺛﻢ ﺗﻌﻘﻴﻤﻬﺎ، وﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺟﻴﺪاً ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت.
وأكدت أن القيام بهذه الإجراءات، يمنع اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺮواﺋﺢ، اﻟﺤﺸﺮات، واﻟﺘﻠﻮث، وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﺮاض.

