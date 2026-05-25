العيد في الإمارات.. تكافل وسعادة وأمن وأمان

أبوظبي (الاتحاد)



يستعد مركز جامع الشيخ زايد الكبير لاستقبال ضيوفه خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ضمن أجواء تحيي شعائره المباركة، وتبث روح البهجة لدى الجميع، مع الإقبال المتوقع من المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك والصلوات الخمس، والزوار من مختلف الفئات والثقافات.

ويقدّم المركز بهذه المناسبة مجموعة من البرامج والتجارب الثقافية لإثراء زيارة ضيوف الجامع. ويعكس استعداد المركز بمنظومة تشغيلية متكاملة أعلى درجات الجاهزية، لتوفير تجربة مريحة وآمنة تضمن انسيابية الحركة وسهولة الوصول، وحزمة متكاملة من الخدمات والتجارب المنسجمة مع أهداف «عام الأسرة»، والتي ترسّخ مكانة الجامع بوصفه وجهة دينية وحضارية عالمية.

وأعد المركز لضيوفه من مختلف الفئات والثقافات -لا سيما العائلات والأطفال- باقة من التجارب التي تضفي على وجودهم في الجامع خلال أيام العيد مزيداً من البهجة التي تخرج بهم عن إطار الزيارة التقليدية للجامع، وفي مقدمتها تكبيرات العيد التي طالما ارتبطت بأجواء العيد وفرحته لدى الصغار والكبار، والتي يتواصل بثها في أرجاء الجامع وقبة السلام و«سوق الجامع» طوال أيام العيد، إضافة إلى التجارب التي تعزز مشهد الترابط الأسري والاجتماعي خلال هذه المناسبة. وانسجاماً مع أهداف «عام الأسرة»، يتيح «سوق الجامع» للجميع قضاء يوم كامل ضمن أوقات تنبض بالبهجة والحياة، في مساحاته التي تضم أكثر من 68 وحدة تجارية، تشمل مطاعم ومنافذ بيع متنوعة ومناطق ترفيهية، ضمن وجهة متكاملة، تشمل مساحات اللعب المخصصة للأطفال، والتي تمنحهم الفرصة للعب والاستمتاع بوقتهم بينما يقضي ذووهم أوقاتاً مثالية للتسوق والاسترخاء، لاسيما في الأكشاك والمطاعم المطلة على المشهد الجمالي الخارجي للجامع، بخياراتها المتنوعة.

وتنتظر ضيوف المركز من مختلف الفئات تجربة شائقة في متحف «نور وسلام» الذي يقدم سرداً حسياً يتيح لزائريه فرصة التفاعل مع محتواه الثقافي، ويفتح قنوات الحوار الحضاري بين الثقافات. كما يتيح استكشاف الثراء الثقافي للحضارة الإسلامية، في العلوم والفنون والآداب، ضمن أجواء مميزة وطرق عرض مبتكرة للقطع الأثرية والوسائط المتعددة، ضمن خمسة أقسام، تقدم لهم تجربة متكاملة وملهمة: قيم التسامح - فيض النور، والقدسية والعبادة - المساجد الثلاثة، وجمال وإتقان - روح الإبداع، والتسامح والانفتاح - جامع الشيخ زايد الكبير، والوحدة والتعايش، تضاف إليها المساحة المخصصة لتجارب العائلة والأطفال.

ولمزيد من الإلهام تقدم تجربة «ضياء التفاعلية- عالم من نور» سرداً حسياً غامراً، يقدم رسالة الجامع الحضارية، بتقنية (360)، بأسلوب عرض جاذب يعد إضافة نوعية للتجارب الثقافية في المركز.

ولأوقات تثريها المعرفة والاستكشاف، يتاح للضيوف الالتحاق بجولات ثقافية في الجامع، يقدمها اختصاصيو الجولات الثقافية في المركز، باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يتعرف الجميع على رسالة الجامع الحضارية وتفاصيل عمارته الزاخرة بالتصاميم والفنون الإسلامية التي تجمع بين الأصالة والإبداع، ضمن جولات ثقافية تنفرد خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بمساراتها التي تتيح لملتحقيها اكتشاف مواقع حصرية في الجامع لا تُتاح عادة إلا في الجولات الخاصة، كما تنفرد بتسليطها الضوء على العيد، وأهميته في الإسلام وما يرتبط به من شعائر وسنن وممارسات، ومنها فريضة الحج، وما تنطوي عليه من قيم التلاحم والتآخي بين الناس على اختلاف ثقافاتهم، إضافة إلى تسليطها الضوء على تكبيرات العيد، وفضل العشر من ذي الحجة، وما يرتبط بالعيد من عادات وتقاليد أصيلة في الموروث الإماراتي، ومنها العيدية والتواصل الاجتماعي، وغيرها من عادات.

وتتواصل الجولات على مدار اليوم بأسلوب مبسط يراعي تنوع الثقافات، ويمنح العائلات مرونة اختيار الوقت، فيما تضفي جولات «سُرى» الليلية بعداً مختلفاً على الزيارة، حيث تكشف أجواء الجامع الهادئة وروعة الإضاءة القمرية التي تحاكي مراحل القمر.

جولات تفاعلية

كما يعزز «الدِّلِيل» جهاز الوسائط المتعددة زيارة الضيوف بجولات تفاعلية توظف تقنيات الواقع المعزز وتُقدم بـ14 لغة، تناسب مختلف الفئات والأعمار، وتتميز بأسلوبها الحديث والجاذب.

ويمكن لضيوف الجامع في ختام رحلتهم الاستمتاع في «المَطِل» بإطلالة بانورامية على الجامع من زاوية جديدة، ضمن مساحات مريحة توفر للضيوف أجواء هادئة ومثالية لالتقاط الصور التذكارية أو التأمل والاسترخاء خلال الزيارة، حيث يمكنهم الاستمتاع بما يقدم متجر القهوة المتخصص من خيارات ونكهات محلية بلمسة عصرية، كما يمكنهم اقتناء قطع يحتفظون من خلالها بذكرى زيارة متميزة، وذلك من ركن الهدايا التذكارية المتميزة والمصممة حصرياً للجامع.

مواعيد الزيارة

يرحب الجامع بجميع ضيوفه من مختلف الشعوب والثقافات يومياً من الساعة 9:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً، بينما تكون الزيارة يوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً، ثم تستأنف من 03:00 عصراً حتى 10:00 مساءً. كما تمتد جولات «سُرى» الليلية من الساعة 10:00 مساءً حتى 9:00 صباحاً، فيما يفتح «سوق الجامع» أبوابه خلال إجازة عيد الأضحى من الساعة 9:00 صباحاً حتى 11:00 مساءً.