علوم الدار

عبدالله المري: صورة مشرّفة في التكاتـف والتلاحم المجتمعي

27 مايو 2026 02:17

دبي (الاتحاد) 

أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالمستوى العالي من الوعي المجتمعي الذي يتحلى به أفراد المجتمع في دولة الإمارات، وما أبدوه من تعاون والتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة، انطلاقاً من حسّ وطني ومسؤولية جماعية راسخة، مؤكداً معاليه أن أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة قدموا صورة مشرّفة في التكاتف والتلاحم المجتمعي، من خلال حرصهم على دعم الجهود الوطنية والمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار، بما يعكس القيم الأصيلة التي يقوم عليها مجتمع الإمارات. وأضاف معاليه: «إن ما نشهده من وعي مجتمعي والتزام مسؤول يُعدّ دعامةً أساسية في ترسيخ منظومة الأمن والاستقرار، ويعكس مستوى الشراكة الحقيقية بين المجتمع والمؤسسات الوطنية». 
وبمناسبة حلول عيد الأضحى المُبارك، تتقدم القيادة العامة لشرطة دبي بأصدق التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى جميع المواطنين والمقيمين، متمنية أن يُعيد الله تعالى هذه المناسبة العظيمة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات. 
وبالمناسبة، دعا القائد العام لشرطة دبي الجميع إلى الاستمتاع بأجواء العيد وفرحته، وتعزيز قيم التراحم والتواصل الأسري والاجتماعي التي يتميز بها مجتمعنا، مع ضرورة الاستمرار في الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة. 

إسعاد العمال

يُنظم مجلس الروح الإيجابية، بالتعاون مع عدد من الإدارات والشركاء، فعاليات متنوعة للعمال في اليومين الأول والثاني من عيد الأضحى المبارك. 
وأكدت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن فعاليات العمال تأتي في إطار الحرص الدائم على تعزيز التواصل المجتمعي ونشر قيم التسامح والروح الإيجابية. 

حجاج بيت الله الحرام يرمون اليوم جمرة العقبة ونحر الهدي
ترامب: تسليم «اليورانيوم المخصّب» فوراً أو تدميره في مكانه
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: ممارسات إيران تخلق توترات إقليمية لا تنتهي
قيادي في القوى المدنية السودانية «قمم» لـ «الاتحاد»: سياسات «سلطة بورتسودان» تقوم على تصدير الإرهاب
السودان.. 14 قتيلاً بقصف بـ «مسيَّرة» في سوق قرب الحدود التشادية
