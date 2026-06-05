الطقس مغبر أحيانا ورطب ليلا غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً نهاراً، مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:02 والمد الثاني عند الساعة 03:49، والجزر الأول عند الساعة 10:49 والجزر الثاني عند الساعة 22:00.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:44 والمد الثاني عند الساعة 01:05، والجزر الأول عند الساعة 20:08 والجزر الثاني عند الساعة 07:35.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 30 90 25

دبي 39 29 90 25

الشارقة 40 28 90 30

عجمان 38 27 90 30

أم القيوين 40 26 90 30

رأس الخيمة 40 26 90 30

الفجيرة 38 31 90 45

العـين 43 25 75 30

ليوا 42 26 75 25

الرويس 39 27 75 25

السلع 40 30 75 25

دلـمـا 38 30 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 36 29 85 45

أبو موسى 36 29 85 45.