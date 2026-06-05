بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تنقل جواً إمدادات طبية تعزيزاً لجهود مكافحة إيبولا في الكونغو الديمقراطية

بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيّرت «دبي الإنسانية» شحنةً جوية تضم 20 طناً مترياً من الإمدادات الطبية الحيوية من المخزون الاستباقي التابع لمنظمة الصحة العالمية، وذلك دعماً لجهود مكافحة تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك عبر أوغندا.

انطلقت الشحنة من مطار آل مكتوم الدولي، دبي ورلد سنترال، ومن المتوقع أن تغطي الاحتياجات التقديرية لمئات المرضى لمدة أربعة أسابيع، ودعم نحو 280 مرفقاً صحياً.

تضم الشحنة الإنسانية خياماً متعددة الاستخدامات، ومواد تعقيم، ومعدات حماية شخصية، ومقاييس حرارة، وغيرها من المستلزمات الطبية الأساسية اللازمة لتعزيز جهود مكافحة الإيبولا ودعم العاملين في الخطوط الأمامية للرعاية الصحية في المناطق المتأثرة.

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية «مع استمرار انتشار حالات الإيبولا، تدعم دبي الإنسانية أعضاءها والمجتمع الإنساني الدولي للاستجابة السريعة لهذه الأزمة من خلال تسهيل نقل المساعدات المُنقذة للحياة. ونحن على استعداد لمواصلة الجسر الجوي بالتعاون مع أعضائنا، وبدعم من الصندوق العالمي للأثر الإنساني التابع لدبي الإنسانية، وجناح طيران دبي الملكي.. وفي وقت يواجه فيه المجتمع الإنساني ضغوطاً متزايدة نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتنامي تحديات التمويل، نواصل التنسيق عن كثب لجهود الإغاثة ضمن مجتمعنا الإنساني ومع شريكنا»المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية الأوروبية«(DG ECHO) لضمان استجابة مستدامة».

وأضاف «تتمثل أولويتنا في ضمان استمرار وصول الأدوية الأساسية والإمدادات الإغاثية إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً، ودعم الأنظمة الصحية التي تعاني بالفعل ضغوطاً هائلة».

من جانبها، قالت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط «نود أن نعرب عن عميق امتناننا لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، ولدبي الإنسانية، لما نجده دائماً من دعم مستمر لجهود الاستجابة للأزمات الصحية الطارئة حول العالم.. وفي وقت يشهد فيه العالم حالة تأهب عقب إعلان حالة طوارئ صحية عامة، تبرز أهمية التحرك السريع والتضامن الدولي. وتجسّد هذه الشحنة من الإمدادات الطبية كيف يمكن للشراكات الاستراتيجية أن توفر دعماً حيوياً في الأماكن الأكثر احتياجاً. وستساعد هذه الإمدادات الكوادر الطبية في الخطوط الأمامية على الكشف السريع عن حالات الإيبولا واحتوائها، مع حماية أنفسهم أثناء رعاية المجتمعات المتأثرة بهذا المرض».

يُذكر أن «دبي الإنسانية» وفّرت منصة لوجستية عالمية دعمت جهود المنظمات والجهات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العالمية، لنقل الإمدادات الطبية ومواد الإغاثة بشكل سريع إلى الدول الأكثر تضرراً من تفشي فيروس إيبولا في غرب أفريقيا خلال الفترة الممتدة من العام 2014 وحتى العام 2016.