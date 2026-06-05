4504 مخالفات تجاوز من كتف الطريق في دبي منذ بداية العام

دبي (الاتحاد)

كشفت شرطة دبي عن تسجيل 4504 مخالفات تجاوز من ناحية كتف الطريق منذ بداية العام الجاري، مؤكدة أن هذه المخالفة تُعد من السلوكيات المرورية الخطرة، التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق وتعرقل حركة مركبات الطوارئ أثناء أداء مهامها الإنسانية.

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن تجاوز المركبات من ناحية كتف الطريق يمثل سلوكاً متهوراً قد يؤدي إلى حوادث جسيمة، لاسيما في أوقات الازدحام أو على الطرق السريعة، موضحاً أن هذا التصرف لا يعكس فقط عدم التزام السائق بالقانون، بل يُظهر استهتاراً بأرواح الآخرين.

وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن كتف الطريق لم يُخصص للمناورة أو التجاوز، وإنما يُستخدم للحالات الطارئة وتوقف المركبات المتعطلة بشكل آمن، إضافة إلى ضمان انسيابية حركة مركبات الإسعاف والدفاع المدني والشرطة للوصول إلى مواقع الحوادث والبلاغات بالسرعة المطلوبة.لفت إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي يعاقب على مخالفة التجاوز من كتف الطريق بغرامة مالية قدرها 1000 درهم، و6 نقاط مرورية على رخصة القيادة.