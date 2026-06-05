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فتح باب التسجيل في برنامج «شرطة المستقبل» بعجمان

البرنامج يرسخ قيم الانضباط والمسؤولية والانتماء الوطني (وام)
6 يونيو 2026 00:49

عجمان (وام)

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أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان فتح باب التسجيل في برنامج «شرطة المستقبل» الصيفي للدفعة الـ27 للذكور والدفعة الـ9 للإناث المخصص لطلبة المدارس من الفئة العمرية بين 12 و17 عاماً، بهدف استثمار أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية وتعزيز القيم الوطنية والأمنية لدى النشء.
يشترط في الملتحقين بالبرنامج من دفعة المستجدين أن يكونوا من مواطني دولة الإمارات من الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً وأن يكونوا لائقين طبياً ولم يسبق لهم الاشتراك من قبل في شرطة المستقبل.
وبالنسبة للملتحقين من الفئة المتقدمة (ذكور) فيشترط فيهم أن يكونوا من مواطني الدولة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاماً وأن يكونوا لائقين طبياً وأن يكونوا ممن سبق لهم الالتحاق بشرطة المستقبل.
يهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة بطبيعة العمل الشرطي وتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية، وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية والانتماء الوطني.

شرطة المستقبل
الإمارات
عجمان
شرطة عجمان
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