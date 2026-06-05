مبعوث وزير الخارجية لدى دول الكاريبي والباسيفيك يختتم زيارة رسمية إلى بليز

بلموبان - بليز (وام)

اختتم عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية لدى دول الكاريبي والباسيفيك، زيارته إلى بليز، رافقه خلالها سالم راشد العويس، سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى بليز، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية وتوسيع آفاق التعاون.

والتقى عمر شحادة مع معالي جون بريسينيو، رئيس وزراء بليز، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فرص الاستثمار والتحول الرقمي.

وأعرب الجانب الإماراتي خلال الاجتماع عن استعداد دولة الإمارات لنقل خبراتها في مجال الاقتصاد الرقمي لدعم أهداف التنمية في بليز.

كما أعرب عمر شحادة عن تقديره لرئيس الوزراء وحكومة بليز على ما أبدياه من تضامن مع دولة الإمارات في أعقاب الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة.

وجددت بليز تأكيد دعمها الراسخ لدولة الإمارات، معربة عن إدانتها لتلك الهجمات بأشد العبارات.

كما التقى عمر شحادة مع أماليا ماي، الرئيسة التنفيذية لوزارة الخارجية والتجارة الخارجية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وفرص الاستثمار، والتعاون في المجالات الرقمية.