"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، السبت.

وأكد المركز الوطني للأرصاد، عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 18.5 درجة مئوية على ركنة (العين) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً نهاراً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.