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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك السويد بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه
6 يونيو 2026 11:39

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف، ملك مملكة السويد، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أولف كرسترسون، رئيس وزراء مملكة السويد.

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن راشد
محمد بن زايد
منصور بن زايد
السويد
الإمارات
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