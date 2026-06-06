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علوم الدار

ملتقى تخصصات المسالك البولية يناقش «التكنولوجيا العلاجية»

الملتقى شهد حضور 600 من الأطباء والمتخصصين والخبراء من 14 دولة (وام)
7 يونيو 2026 01:11

دبي (وام) 

انطلقت أمس، في دبي، فعاليات الدورة السادسة من ملتقى تخصصات المسالك البولية «IUCC 2026»، الذي يُعد أحد أبرز التجمّعات الطبية المتخصصة في المنطقة، بمشاركة أكثر من 76 متحدِّثاً عالمياً، وما يزيد على 29 شركة رائدة في القطاع الصحي، وحضور أكثر من 600 من الأطباء والمتخصصين والخبراء في الرعاية الصحية من أكثر من 14 دولة.

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وعُقد الملتقى هذا العام تحت شعار «مرحلة ما بعد العلاج: تشجيع الإبداع والابتكار في التكنولوجيا العلاجية»، مسلّطاً الضوء على التحولات النوعية التي يشهدها القطاع الصحي، مع التوسّع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة في جراحة المسالك البولية والتخصصات الطبية المرتبطة بها.
ويشكّل الحدث منصة علمية رائدة لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات العلاجية، وتعزيز الحوار حول مستقبل الرعاية الصحية القائمة على البيانات والتكنولوجيا، بما يسهم في الارتقاء بمُخرجات العلاج وتحسين جودة حياة المرضى.
وأوضح الدكتور ياسر فرحات، الرئيس المشارك لملتقى تخصصات المسالك البولية، ونائب رئيس الجمعية الدولية لجراحة المسالك البولية «SIU»، والرئيس التنفيذي للجمعية العربية لجراحة المسالك البولية «AAU» في الإمارات، أن ملتقى تخصصات المسالك البولية 2026 يُعد امتداداً لمسيرة من التميز العلمي والريادة الطبية التي أرستها دولة الإمارات في استضافة كبرى الفعاليات الطبية العالمية، حيث أصبح منصة عالمية تجمع العقول الطبية الرائدة من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات جراحة المسالك البولية.
وقال السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس «إندكس القابضة»، إن ملتقى تخصصات المسالك البولية يمثّل اليوم نموذجاً متقدماً للمنصات العلمية التي لا تكتفي بعرض المستجدات الطبية، بل تسهم في إعادة صياغة الحوار العلمي العالمي في مجال جراحة المسالك البولية، من خلال تعزيز التكامل بين مختلف التخصصات الطبية، وربط الخبرات الإقليمية والدولية ضمن إطار علمي واحد يقوم على تبادل المعرفة وصناعة القرار المبني على الدليل.

دبي
المسالك البولية
القطاع الصحي
الرعاية الصحية
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