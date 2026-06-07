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علوم الدار

ضمن "الفارس الشهم 3".. دخول 4 قوافل مساعدات إماراتية إلى غزة

ضمن عملية "الفارس الشهم 3".. دخول 4 قوافل مساعدات إماراتية إلى غزة
7 يونيو 2026 11:22

دخلت هذا الأسبوع إلى قطاع غزة، 4 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية، تضم 60 شاحنة محمّلة بـ740 طناً من الطرود الغذائية، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، دعماً للأشقاء الفلسطينيين وتلبيةً لاحتياجاتهم الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

وعمل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في العريش على تجهيز القوافل وتحميلها عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في العريش، وفق آلية منظمة تضمن فرز المساعدات وتجهيزها وتحريكها بما يتناسب مع الاحتياجات الميدانية داخل قطاع غزة.

 

وتأتي هذه القوافل في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة؛ للوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، من خلال تسيير القوافل الإغاثية والغذائية بشكل مستمر.

 

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وتؤكد عملية "الفارس الشهم 3" استمرار رسالتها الإنسانية الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، عبر تقديم مختلف أنواع الدعم الإنساني والإغاثي، بما يعكس نهج دولة الإمارات الراسخ في العطاء والتضامن الإنساني.

 

 

 
 
 
 

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
غزة
قطاع غزة
الإمارات
مساعدات إنسانية
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