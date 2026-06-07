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علوم الدار

«دبي القضائي» ينفّذ 136 برنامجاً تدريبياً

مبنى معهد دبي القضائي (من المصدر)
8 يونيو 2026 01:19

دبي (وام)

نفّذ معهد دبي القضائي، خلال عام 2025 الماضي، 136 برنامجاً تدريبياً، بإجمالي 4257 ساعة تدريبية، شارك فيها 7071 متدرباً، واستفادت منها 1089 جهة محلية ودولية. وقالت ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد، إن المعهد يقوم بدور ريادي في تطوير الكفاءات القضائية ونشر المعرفة القانونية، عبر منظومة تدريبية متكاملة شهدت توسّعاً كبيراً خلال عام 2025، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة، استعداداً لعام الأسرة 2026.
وأضافت أن العام الماضي شهد تنفيذ 11 برنامجاً ضمن «اتجاهات المستقبل»، غطّت 33 ساعة تدريبية واستفاد منها 192 متدرباً، بهدف مواكبة التطورات العالمية في التكنولوجيا القانونية والذكاء الاصطناعي.
وأوضحت، أن مؤشرات الأداء أظهرت نسبة رضا بلغت 96%، ما يعكس جودة المحتوى التدريبي وفاعلية المنهجيات المعتمدة، كما حصل المعهد على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات كمؤسسة تدريبية معتمدة، بما يعزّز موثوقية مُخرجاته. 
وكشفت البداوي، أن المكتبة الرقمية للمعهد سجّلت خلال عام 2025 أكثر من مليون و146 ألفاً و675 زيارة من أكثر من 90 دولة، إضافة إلى 113 عضوية جديدة، ليصل إجمالي الأعضاء إلى 1256 عضواً من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والطلاب، خصوصاً أن المكتبة توفّر خدمات بحث وإعارة ونُسخ رقمية وإحاطة جارية، ما يجعلها منصة معرفية رائدة في المنطقة. 

قضايا الأسرة 
أعلنت البدواوي، بمناسبة عام الأسرة 2026، إطلاق برامج تدريبية متخصصة في قضايا الأسرة، ومبادرات مجتمعية، أبرزها «ميثاق الأسرة الإماراتية» الذي يهدف إلى تعزيز التماسك الأُسري وترسيخ القيم الاجتماعية.

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