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علوم الدار

%98.9 نسبة الشعور بالأمان في منطقة البرشاء

عبدالله المري يتوسط منتسبي المركز في صورة جماعية (من المصدر)
8 يونيو 2026 01:19

دبي (الاتحاد) 

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أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن مركز شرطة البرشاء يمثّل نموذجاً متقدماً في العمل الأمني الحديث، نظراً لطبيعة المنطقة التي تجمع بين الكثافة السكانية والحراك السياحي والتجاري، الأمر الذي يتطلب جاهزية ميدانية عالية، وخططاً استباقية مرنة قادرة على مواكبة المتغيرات والتحديات الأمنية. 
وأشار معاليه إلى أهمية توظيف التقنيات الذكية والتحليل الاستباقي للبيانات في دعم المنظومة الأمنية، وتعزيز سرعة التعامل مع البلاغات، وتحقيق الاستجابة الفاعلة، بما يرسّخ مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.  جاء ذلك، خلال تفقّد معاليه، مركز شرطة البرشاء، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وذلك بحضور اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد عبدالله راشد الهفيت، مدير مركز شرطة البرشاء، والعميد أحمد محمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد يوسف بن قبا، نائب مدير مركز شرطة البرشاء، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.  واطّلع معاليه، خلال الجولة التفتيشية، على مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية للمركز، وآليات تطوير العمل الأمني والميداني، وخطط تعزيز الجاهزية الشرطية، بما ينسجم مع توجّهات القيادة العامة لشرطة دبي في ترسيخ الأمن والأمان، ورفع كفاءة الاستجابة للبلاغات، وتعزيز جودة الحياة في منطقة الاختصاص. 
وخلال التفتيش، تابع معاليه نتائج المؤشرات الاستراتيجية للمركز، والتي أظهرت تحقيق نسبة 98% في الشعور بالأمان، و98.9% في الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة التغطية الأمنية 97.9%. 

 

عبدالله خليفة المري
دبي
شرطة دبي
برنامج التفتيش السنوي
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شرطة البرشاء
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