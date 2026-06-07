«مستشفى القاسمي» ينفّذ أول سلسلة جراحات روبوتية متقدمة للأطفال

الشارقة (الاتحاد)



حقق مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، سلسلةً من الجراحات الروبوتية للأطفال، هي الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات. وأكدت الدكتورة صفية الخاجة، مديرة المستشفى، أن هذه الخطوة تُمثّل محطة مفصلية في مسيرة تطوير الخدمات التخصصية بالمستشفى، وتُجسِّد التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بالابتكار والتميز السريري، وتوفير رعاية صحية عالمية المستوى تتمحور حول المريض.

وأكد الدكتور خالد خلفان، استشاري جراحة الأطفال، نائب مدير المستشفى للشؤون الطبية، أن إدخال الجراحة الروبوتية إلى منظومة الخدمات الجراحية المقدمة للأطفال، يأتي تأكيداً على حرص المستشفى على توفير أحدث الابتكارات الطبية العالمية للمتعاملين. أجرى العمليات الدكتور محمد حسن، استشاري جراحة الأطفال في المستشفى، بالتعاون مع فريق متعدد التخصصات يضم أطباء وفنيي التخدير وكادر التمريض الجراحي للأطفال. وشملت السلسلة الأولى من العمليات مجموعة من الإجراءات المعقدة في تخصصات جراحة الجهاز الهضمي والمسالك البولية للأطفال.



تطور

يأتي الإنجاز في وقت تشهد فيه الجراحات الروبوتية تطوراً متسارعاً على المستوى العالمي، مع تزايد التوجُّه نحو توسيع استخدامها في الجراحات الترميمية والإجراءات طفيفة التوغل التي تتطلب مستويات عالية من المهارة والدقة.