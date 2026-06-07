جامعة دبي تبحث تنمية التعاون الأكاديمي والعلمي مع الجامعات الصينية

دبي (الاتحاد)



التقى الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، تشنج جيكسين، السفير الصيني لدى الدولة، يرافقه أو بوشيان، القنصل العام الصيني في دبي والإمارات الشمالية، ووفد من المسؤولين في السفارة الصينية لدى الدولة، بمقر الجامعة في المدينة الأكاديمية، بحضور البروفيسور حسين الأحمد، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.

وتم خلال اللقاء، بحث تنمية مجالات التعاون الأكاديمي والعلمي، وسبل التعاون في الأبحاث المتقدمة، ومنها أبحاث الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاتصالات، وتنفيذ برامج تبادل الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية مع عدد من الجامعات الصينية المرموقة، منها جامعة «سيخوان الصين»، وهي الأولى في الصين، وجامعة بيجين الثانية في الصين، وهما من أهم 100 جامعة في العالم، بالإضافة إلى جامعة شنغهاي جياتونج، ومعهد بكين للتكنولوجيا.

وقال الدكتور عيسى البستكي: «تستعد الجامعة لفتح مكتب للمعهد في جامعة دبي بعد موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتيح التعاون في مجال الدكتوراه والماجستير للدرجات المزدوجة».