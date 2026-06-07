سلطان بن أحمد القاسمي يشهد تخرُّج طلاب البكالوريوس بجامعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)



شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، حفل تخريج طلاب البكالوريوس بجامعة الشارقة دُفعة فصل الربيع 2026، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

استُهلّ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عقبه تلاوة آيات بيّنات من القرآن الكريم، ألقى بعدها الدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة، كلمة وجّه فيها الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على تشريفه حفل التخرج وتكريم الخريجين. وأضاف مخاطباً الخريجين: «تخرجتم في جامعة فرضت حضورها بين أفضل الجامعات بشهادة أبرز مؤسسات التصنيف الدولية. ففي تصنيف (كيو إس) العالمي للتخصصات 2026م، تصدّرت الجامعة، جامعات الدولة في عدد من التخصصات، إذ صنّفت هندسة البترول ضمن أفضل مئة (100) جامعة عالمياً، وجاءت الهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية والإلكترونية ضمن أفضل مئتي (200) جامعة على مستوى العالم. وعلى الصعيد الرياضي، تُوِّجت الجامعة بدرع التفوق الرياضي لعام 2026م، تأكيداً على أن جامعتكم تُخرّج أبطالاً في الملاعب كما تُخرّج قادة وعلماء في الميادين كافة».



مصدر إلهام

وألقى الخريج ثاني جمعة خميس الشحي، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، كلمة بالنيابة عن زملائه الخريجين، قدّم فيها الشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة الذي جعل من العِلم ركيزة للتنمية والبناء، وأرسى دعائم جامعة الشارقة لتكون منارة للعلم والمعرفة ومصدر إلهام للأجيال، وإلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على دعمه المتواصل لمسيرة الجامعة، وحرصه الدائم على توفير بيئة تعليمية محفّزة تمكِّن الطلبة من الإبداع والتميز.



قصيدة

وقدّم الخريج أحمد سالم عبدالله، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، قصيدة بمناسبة التخرج، تناول فيها جهود ترسيخ التعليم في إمارة الشارقة، وأهمية العلم في حياة الأمم والشعوب.



تسليم الشهادات

تفضّل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بتسليم الشهادات للخريجين البالغ عددهم 273 خريجاً من برامج البكالوريوس كافة في كليات: الشريعة والدراسات الإسلامية، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والفنون الجميلة والتصميم، والاتصال، والعلوم، والحوسبة والمعلوماتية، والسياسات العامة، مباركاً سموّه للخريجين ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.