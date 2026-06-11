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علوم الدار

وفقاً لمؤشر موقع Bubble العالمي المنصة الإلكترونية لجامعة ليوا الأولى في الإمارات

وفقاً لمؤشر موقع Bubble العالمي المنصة الإلكترونية لجامعة ليوا الأولى في الإمارات
11 يونيو 2026 14:10

حققت جامعة ليوا إنجازًا جديدًا في مسيرتها نحو التحول الرقمي، حيث حصلت منصة خدمات جامعة ليوا (LU Services Portal) على المركز الأول على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمرتبة الثانية والعشرين عالميًا وذلك بحسب موقع Bubble، استنادًا إلى معدلات الوصول إلى التطبيق ومستويات التفاعل والاستخدام.

وفي هذه المناسبة، أشاد البروفيسور محمد محجوب ضياف، رئيس جامعة ليوا، بالجهود المتميزة التي بذلها فريق تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مختلف الأقسام والوحدات في الجامعة، في تطوير منظومة خدمات ذكية تسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين تجربة الطلبة وغيرهم ممن يستفيدون من خدمات هذه المنصة الإلكترونية. 

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وتقدم منصة خدمات جامعة ليوا  (LU Services Portal)العديد من الخدمات الرقمية، بما في ذلك طلبات الشهادات والرسائل الرسمية، وكشوف الدرجات، وخدمات الهوية الرقمية، ومواقف السيارات، والنقل الجامعي، والمنح الدراسية، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الإدارية المؤتمتة التي أسهمت في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كلية ليوا
الإمارات
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