برعاية محمد بن سعود.. نهيان بن مبارك يفتتح ملتقى «عهد ووعد» في رأس الخيمة

أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن مبادرة «عهد ووعد» أصبحت، بحمد الله، تظاهرة وطنية رائعة، تتوحّد فيها القلوب حول الولاء والوفاء لقائد الوطن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتعبِّر عن الاعتزاز بدوره المحوري في بناء دولتنا العزيزة وحماية مكتسباتها وإعلاء صرحها الشامخ على أسس قوية ومتينة.

وقال معاليه: «أحمد الله أن (عهد ووعد) وما يتصل بها من تدوينات وإسهامات وشعارات وفعاليات، قد أظهرت أن المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء يريدون أن يتقدموا برسائل محبة وعرفان إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وبكل ما يملكونه من قوةٍ إخلاص».

وأضاف معاليه: «وإنهم جميعاً يريدون أن يقولوا لسموه، باعتزاز كبير وبصوت واحد، إن عهدنا لسموك موصول، وولاءنا لك ثابت وعميق، ووعدنا لك لا تحده حدود، ولا تقف دونه قيود، وإن أفضالك وجهودك يا صاحب السمو نماذج حيّة نستوحيها ونستلهمها، على الدوام، وبك تنمو حضارة هذه الدولة، وتنطلق وتتجدد – بك نصل الحاضر بالماضي، كأساس لانطلاقة رشيدة نحو المستقبل – بك ومعك نعتز غاية الاعتزاز بهوية الإمارات وتراثها والقيم الأصيلة في مسيرتها، وبك يا صاحب السمو ندافع عن الدولة ونصون سيادتها ونحافظ على كل إنجازاتها ومقوماتها، لقد جعلت يا صاحب السمو من الإمارات النموذج والمثال للدولة الوطنية الناجحة التي تقوم بأداء أدوارها التاريخية بتميز وثقة، وإنه بجهودك وقيادتك يا صاحب السمو زال الخوف واختفت الشكوك، ليحل محل ذلك حاضر آمن ومستقر يبشر بمستقبل يحمل الأمن والأمان، والرخاء والرفاهية لكافة أبناء هذا الوطن، وعلى توالي الأجيال».

إنجازات متوالية

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح ملتقى «عهد ووعد» الذي نظمته إمارة رأس الخيمة أمس في مركز رأس الخيمة الثقافي، برعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومشاركة مؤسسات وفئات وأفراد المجتمع كافة برأس الخيمة، تحت شعار «عهد بالوفاء ووعد بالولاء» في إطار مشاركة مواطني رأس الخيمة والمقيمين بها في مبادرة «عهد ووعد»، حيث أعرب معاليه عن سعادته بالتواجد في إمارة رأس الخيمة، التي تحظى بتراث ثري وحاضر مزدهر وإنجازات متوالية في المجالات كافة ومختلف الميادين.

حضر الملتقى الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، والشيخ خالد بن سعود القاسمي، والشيخ صقر بن سعود القاسمي، والشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، والقيادات المحلية والفكرية والاقتصادية والمجتمعية برأس الخيمة، إلى جانب قطاع كبير من المواطنين والمقيمين بالإمارة للمشاركة في التوقيع.



فيلم وثائقي

وتضمن البرنامج الرئيسي للملتقى فيلماً وثائقياً حول تطور مبادرة عهد ووعد، ثم قراءة نص وثيقة «عهد ووعد»، وبعدها ألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك الكلمة الرئيسية، ثم شهد توقيع أكثر من 20 شخصية عامة تمثل مكونات المجتمع كافة في إمارة رأس الخيمة، كما شهد توقيع المشاركين كافة رقمياً عبر الهاتف، كما تضمن الملتقى كلمات ولقاءات وحواراً حول المبادرة من المفكرين والمؤثرين والإعلاميين برأس الخيمة.

وفي مستهل كلمته، رفع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خالص التحية وفائق الاحترام إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مشيداً بما يحرص عليه سموه من دعم لتقدم الدولة في الحاضر والمستقبل، ومعرباً عن اعتزازه بما تشهده الإمارة في ظل قيادته الواثقة من تقدم ونماء وتفاؤل كبير بمستقبل زاهر ينتظرها، كما توجَّه معاليه بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مثمِّناً رعايته الكريمة لهذا الملتقى الذي يجسِّد أسمى معاني الوحدة والاتحاد في دولة الإمارات، ويفتح المجال واسعاً أمام المواطنين والمقيمين في الإمارة للتعبير عن مشاعر الحب والولاء والاعتزاز لقائد الوطن. وأشار معاليه إلى أن مبادرة «عهد ووعد» أظهرت بوضوح أن المواطنين والمقيمين على حد سواء يريدون أن يتقدموا برسائل محبة وعرفان إلى صاحب السمو رئيس الدولة بكل ما يملكونه من قوة وإخلاص، مؤكداً أن الجميع يقولون لصاحب السمو بصوت واحد إن عهدهم لسموه موصول، وولاءهم له ثابت وعميق، ووعدهم له لا تحدّه حدود ولا تقف دونه قيود، مضيفاً أن المشاركين في المبادرة يؤكدون أن أفضال وجهود صاحب السمو رئيس الدولة تمثل نماذج حية يستوحون منها ويستلهمونها على الدوام، وأن حضارة الإمارات تنمو وتنطلق وتتجدد بفضل قيادته، وأنه يصل الحاضر بالماضي كأساس لانطلاقة رشيدة نحو المستقبل، ويعزز الاعتزاز بهوية الإمارات وتراثها والقيم الأصيلة في مسيرتها.

وقال معاليه: «إن الرسائل التي يرسلها المجتمع إلى قائد الوطن تعكس اعتزازاً كبيراً بقيادته وسعادة بالغة بأن الجميع يتعلمون من سموه كل يوم أن الإرادة حياة، وأن الثقة بالنفس نجاح ونماء، وأن الاعتزاز بالوطن أمل وعمل وكفاح وإنجاز، وأن المحبة والوئام في المجتمع الإماراتي قيم مهمة وأفضال تعم الجميع»، مضيفاً أن هذا الملتقى يجسِّد ساحة الحب والوئام التي تشهدها الدولة، في ظل الحماسة البالغة والإقبال منقطع النظير على التوقيع على «العهد والوعد» لصاحب السمو رئيس الدولة، موجِّهاً الشكر والتقدير إلى الأفراد والأسر ورجال الدين والكتاب والفنانين والوزارات والهيئات والشركات والمؤسسات والمؤثرين وقادة الرأي في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ومجتمع الأعمال وممثلي الجاليات المختلفة، على ما يظهرونه من ولاء ومحبة لقائد الوطن، ومن دعوات صادقة لسموه بالمزيد من النجاح والتوفيق.

أرقام قياسية

وقال معاليه «إنني على ثقة كاملة بأن عدد الموقعين على هذا العهد والوعد، سواء هنا في إمارة رأس الخيمة أو في الدولة كلها سوف يبلغ بإذن الله أرقاماً قياسية، تجسّد ما نحظى به في هذا الوطن من تلاحم قوي بين القائد وشعبه، بل وما نشعر به جميعاً من اعتزاز وثقة وتفاؤل، بأن دولتنا بفضل قيادة صاحب السمو لها تسير قدماً، وبعون الله نحو المزيد من التقدم والانتصار».

واختتم قائلاً: «هنيئاً لنا بقائدنا العظيم، وهنيئاً لسموه بهذا الشعب المعطاء والكريم - عشت لنا يا صاحب السمو قائداً وزعيماً ورئيساً، والله معك دائماً ينصرك بالحق، وينصر الحق بك».



الانطلاقة الواعدة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن هذه المشاركة الواسعة تعبِّر عن حقيقة أن صاحب السمو رئيس الدولة قائد يحب شعبه، فبادله شعبه حباً بحب، وقائد يحرص على مشاركة الجميع في تقدم المجتمع ونمائه، ويسعى دوماً إلى تحقيق الانطلاقة الواعدة للإمارات نحو مستقبل زاهر، بإذن الله، وكشف معاليه أن صندوق الوطن قام، وفي ضوء ما يراه من مشاعر جياشة لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء، بإعداد منصة إلكترونية لنشر وتوثيق أفكارهم وإسهاماتهم في هذه المبادرة الرائدة، لتكون مجالاً دائماً للتعبير عن الانتماء القوي لهذا الوطن العزيز، وعن المحبة والولاء لهذا القائد الحكيم والمستنير.



العلاقة المتينة

من جانبهم، أكد المشاركون في التوقيع على وثيقة «عهد ووعد» عن اعتزازهم بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية، مؤكدين أن نص «عهد ووعد» يعكس جوهر الهوية الإماراتية وقيمها الراسخة، وأن ما ورد في الوثيقة ومستوى الإقبال على المشاركة بالتوقيع عليها يجسِّد بوضوح العلاقة المتينة بين القائد وأفراد المجتمع الإماراتي كافة، ويؤكد أن الولاء والعمل من أجل الوطن هما أساس النهضة التي نعيشها، مشيدين بالمبادرة التي تعزّز إدراك الجميع بأن الانتماء ليس شعوراً فقط، بل مسؤولية عملية لنقل القيم إلى الأجيال القادمة، كما نصّت الوثيقة، وأن «عهد ووعد» تعبِّر عن وحدة المجتمع تحت قيادة حكيمة، ونموذج يحتذى به في تعزيز الروابط بين مختلف الثقافات، مؤكدين أن «عهد ووعد» يمكنها أن تكون إلهاماً للمؤسسات والأفراد على حد سواء لتجسيد قيم الوفاء والولاء لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وكذلك لقيم العمل والإخلاص التي قامت عليها دولة الإمارات.

وأشاد الجميع بالجهود المخلصة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، والذي يحرص على مشاركة الجميع في المواقع كافة هذه الأنشطة والفعاليات المهمة لتعزيز قيمة المبادرة، ووصولها للجميع دون استثناء.