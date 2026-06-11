محمد بن راشد بن محمد بن راشد: نجاح «قرى راشد» يقاس بأثره على استقرار الأسر وتمكينها

دبي (الاتحاد)

ترأس سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الإشرافية لـ«قرى راشد»، الاجتماع الثاني للجنة، وذلك لمتابعة سير العمل في المشروع واستعراض مستجدات تنفيذ الخطط والمبادرات المعتمدة ضمن مراحله المختلفة.

وخلال الاجتماع، أكد سموّه أهمية تسريع وتيرة العمل بما يضمن تحقيق مستهدفات مشروع «قُرى راشد» وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وترجمة رؤيته الإنسانية والتنموية إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على حياة الأسر المستفيدة، مشدداً على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات والمؤسسات الشريكة لضمان أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في التنفيذ.

وأشار سموّه إلى أن مشروع «قُرى راشد» يمثل استثماراً مستداماً في الإنسان والأسرة والمجتمع، وأن نجاحه يُقاس بقدرته على توفير بيئة متكاملة تدعم الاستقرار الاجتماعي وتمكّن الأسر من بناء مستقبل أكثر ازدهاراً، من خلال تطبيق المشروع لأفضل المعايير والممارسات في مجاليّ العمل الإنساني والتنمية المجتمعية.

واستعرضت اللجنة التقدُّم المُحرز في تنفيذ «قُرى راشد»،

وبحثت اللجنة مستجدات مهام وإسهامات فرق العمل والجهات الشريكة، وآليات المتابعة وقياس الأداء، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة وتحقيق الأثر الاجتماعي والتنموي المنشود، وتسريع إنجاز المراحل المقبلة وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

حضر الاجتماع معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس اللجنة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومعالي سعيد العطر، المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، والدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية، وحشر بن دلموك، مدير مكتب سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمين اللجنة.