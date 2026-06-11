بتوجيهات محمد الشرقي.. فتح باب التسجيل في «صيف الفجيرة»

الفجيرة (وام)

بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أعلنت مبادرة «صيف الفجيرة 2026»، فتح باب التسجيل للمشاركة في برامجها التي تقدمها أكثر من 17 جهة محلية، منها القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وإدارة الفجيرة للدفاع المدني، ونادي الفجيرة للرماية، وغيرها.

وتهدف المبادرة إلى استثمار أوقات الأطفال والناشئة خلال العطلة الصيفية، وإكسابهم مختلف المهارات والقدرات والمعارف عبر أنشطة متنوعة في مختلف المجالات والاهتمامات.

وتحرص المبادرة على الجمع بين اكتساب المعرفة والترفيه وتعزيز الإبداع لدى المشاركين، في رحلة تفاعلية متنوعة وأنشطة رياضية، ثقافية، وفنية، تسهم في تطوير شخصياتهم وصقل مواهبهم، وتعزيز روح المشاركة والمسؤولية لديهم.

وتقدم مبادرة «صيف الفجيرة»، تجربة استثنائية للمشاركين، تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، ما يجعلها أحد أبرز الفعاليات الصيفية على مستوى الإمارة.

وتتوزّع برامج المبادرة على عدد من المواقع والمراكز التابعة للجهات المشاركة في تنظيم فعاليات المبادرة، بما يعكس تكامل الجهود والتعاون المشترك لتحقيق أهداف المبادرة، وتواكب اهتمامات الجيل المستهدف.

ويواصل «صيف الفجيرة» ترسيخ مكانته كمبادرة سنوية متميزة تجمع بين الترفيه الهادف والتعلم والتطوير، وتوفِّر منصة متكاملة لاكتشاف الطاقات الشابة وتنمية قدراتها، بما يعزِّز دورها في مسيرة التنمية المستقبلية، انسجاماً مع رؤية إمارة الفجيرة في الاستثمار في الإنسان وتمكينه.