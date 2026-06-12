حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن حملة "صيف بأمان" السائقين من مخاطر استخدام الإطارات الرديئة أو غير المطابقة للمواصفات، مؤكدة أنها تُعد من أبرز مسببات الحوادث المرورية الجسيمة، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لما قد تسببه من انفجار مفاجئ للإطار وفقدان السيطرة على المركبة.

وبثّت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، مقاطع فيديو لحوادث مرورية وقعت نتيجة انفجار إطارات المركبات أثناء السير، بهدف رفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين، وتعزيز الالتزام بإجراءات السلامة الوقائية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأكدت أهمية فحص الإطارات بصورة دورية والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، والانتباه إلى تاريخ الإنتاج والعمر الافتراضي للإطار، والالتزام بضغط الهواء الموصى به، وعدم تحميل المركبة بأوزان تفوق الحد المسموح به.

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين إلى استبدال الإطارات التالفة أو المتآكلة فوراً، وعدم التهاون في إجراءات الصيانة الوقائية، مشيرة إلى أن سلامة الإطارات تُعد عنصراً أساسياً في منظومة السلامة المرورية، وتسهم في تعزيز أمن الطرق وحماية مستخدميها.

وشددت على أن سلامة الإطارات مسؤولية مشتركة تبدأ من السائق، مؤكدة أن تجاهل صيانة الإطارات أو استخدام الإطارات الرديئة قد يؤدي إلى حوادث خطيرة تهدد الأرواح والممتلكات، داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعزيز ثقافة السلامة المرورية.

#أخبارنا | #شرطة_أبوظبي: الإطارات الرديئة خطر يهدد مستخدمي الطريق



حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن حملة "صيف بأمان" السائقين من مخاطر استخدام الإطارات الرديئة أو غير المطابقة للمواصفات، مؤكدة أنها تُعد من أبرز مسببات الحوادث المرورية الجسيمة، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع… pic.twitter.com/MFdHl4a6O7 — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) June 12, 2026