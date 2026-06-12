الجمعة 12 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس صحو نهاراً رطب ليلاً غداً

أبوظبي
12 يونيو 2026 18:01

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وتظهر السحب شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح  سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 23:16، والجزر الأول عند الساعة 06:52.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً كذلك. يحدث المد الأول عند الساعة 08:40 والمد الثاني عند الساعة 19:07، والجزر الأول عند الساعة 13:59 والجزر الثاني عند الساعة 02:20.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                     الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                       42 29 90 20

دبي                            40 30 90 30

الشارقة                       42 30 90 20

عجمان                        36 31 90 55

أم القيوين                     39 26 90 35

أخبار ذات صلة
ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الإمارات
الطقس صحو والرياح تنشط أحيانا غدا

رأس الخيمة                  43 29 90 25

الفجيرة                        37 32 90 60

العـين                          45 31 45 10

ليوا                             43 27 90 10

الرويس                        37 23 90 40

السلع                           40 27 90 15

دلـمـا                           37 29 90 35

طنب الكبرى / الصغرى    37 29 85 45

أبو موسى                      37 29 80 40.

المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
مونديال و«مانشيت».. 20 يونيو 1938.. إيطاليا تحتفل بصرخة شعب!
الرياضة
مونديال و«مانشيت».. 20 يونيو 1938.. إيطاليا تحتفل بصرخة شعب!
اليوم 18:33
طبيب يعالج مريضا مصابا بفيروس إيبولا في الكونغو
الأخبار العالمية
تفشي إيبولا داخل مخيم للنازحين في الكونغو
اليوم 18:33
«الإمارات للدراجات» يشارك في سباق كوبنهاجن للمرة الأولى
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يشارك في سباق كوبنهاجن للمرة الأولى
اليوم 18:25
رأس الخيمة تستعرض أمام شركات جنوب الصين فرص النمو في التكنولوجيا الخضراء والتصنيع
اقتصاد
رأس الخيمة تستعرض أمام شركات جنوب الصين فرص النمو في التكنولوجيا الخضراء والتصنيع
اليوم 18:23
تخفيضات محدودة في ميزانية الاتحاد الأوروبي تثير تحفظات ألمانيا
اقتصاد
تخفيضات محدودة في ميزانية الاتحاد الأوروبي تثير تحفظات ألمانيا
اليوم 18:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©