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علوم الدار

«برجيل للأورام» يحتفي بمتعافين من السرطان في «دائرة الأمل»

سدرة المنصوري وسالم بن ركاض العامري والفريق الطبي والمتعافون في صورة جماعية (من المصدر)
13 يونيو 2026 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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نظّم معهد برجيل للأورام في أبوظبي النسخة الثانية من فعالية «دائرة الأمل»، والتي جاءت بالتزامن مع شهر يونيو المخصص للاحتفاء بالناجين من السرطان، في أمسية إنسانية جمعت المرضى والمتعافين وعائلاتهم والفرق الطبية المعالجة، احتفاءً بقصص الصمود والتعافي ورسائل الأمل التي يحملها الناجون لكل من لا يزالون في رحلة العلاج. 
وشهدت الفعالية الاحتفاء بـ15 من المتعافين من مرض السرطان بمختلف أنواعه، الذين أنهوا رحلتهم العلاجية بنجاح، حيث قاموا بقرع «جرس الأمل» وسط أجواء احتفالية مؤثرة، بحضور عائلاتهم والأطباء والكوادر التمريضية التي رافقتهم طوال رحلة العلاج. 
حضر الفعالية الدكتورة سدرة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، إلى جانب قيادات معهد برجيل للأورام والأطباء والمتخصصين، تأكيداً على أهمية التكامل المجتمعي في دعم مرضى السرطان والناجين منه. 
كما شهدت الأمسية جلسة حوارية مؤثرة استعرض خلالها عدد من المتعافين تجاربهم الشخصية ورحلتهم مع المرض. 

معهد برجيل للأورام
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