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علوم الدار

«الشارقة للعلوم الشرطية» تحصد الفئة الذهبية في جائزة «أفكار عربية»

أماني الصباغ وخلود البيرق على منصة التوويج (وام)
13 يونيو 2026 01:09

الشارقة (وام)

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حصدت أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية الفئة الذهبية في الدورة الثامنة عشرة من جائزة أفكار عربية الدولية، التي نظمتها مجموعة دبي للجودة عن فئة «أفضل بحث أو مقال يدعم الابتكار» وذلك خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز المجموعة الذي أقيم أمس في قاعة الحبتور بفندق قصر الحبتور في دبي. 
وجاء هذا الإنجاز ثمرة للمشاركة العلمية التي قدمتها الأستاذة د. أماني عبدالغني الصباغ، والمساعد أول خلود هاشم البيرق، والتي تمكّنت من تحقيق أعلى معايير التميّز في فئة أفضل بحث أو مقال يدعم الابتكار لتتوج الأكاديمية بهذا الفوز على مستوى الجائزة الدولية. 

الإمارات
أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية
الشارقة
أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة
أفكار عربية
محمد خميس العثمني
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