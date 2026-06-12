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قائد الحرس الوطني يبحث التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي

صالح العامري وعبدالله المري في صورة تذكارية للزيارة (من المصدر)
13 يونيو 2026 01:09

دبي (الاتحاد) 

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قام اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، بزيارة القيادة العامة لشرطة دبي، حيث التقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وبحثا سُبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار ورفع مستويات الجاهزية والكفاءة. 
وأكد قائد الحرس الوطني أهمية الشراكة الاستراتيجية والتعاون القائم مع شرطة دبي، مشيراً إلى أن الجهتين تعملان بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن والمجتمع وترسيخ منظومة الأمن والأمان في الدولة. 
من جانبه، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن منظومة العمل في دولة الإمارات تقوم على الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات الوطنية، مشيداً بجهود الحرس الوطني ودوره الحيوي في دعم الأمن والاستقرار، ومؤكداً حرص شرطة دبي على تعزيز جاهزيتها العملياتية والمؤسسية من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة والابتكار والكوادر البشرية المؤهلة. 
واطلع قائد الحرس الوطني خلال الزيارة على عدد من المرافق والمشاريع المتخصصة في شرطة دبي، شملت مركز القيادة والسيطرة، ومختبر الابتكار، وإدارة أمن المتفجرات، وإدارة المرونة، ومركز أنظمة الطائرات المسيّرة، حيث تعرّف إلى أحدث التقنيات والأنظمة الذكية المستخدمة في دعم العمل الأمني وتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات. 
وفي ختام الزيارة، أكد الجانبان عُمق العلاقات المؤسسية والشراكة الاستراتيجية بين الحرس الوطني وشرطة دبي، وحرصهما على مواصلة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزّز أمن واستقرار المجتمع.

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