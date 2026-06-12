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5 ميداليات تحصدها شرطة دبي في بطولة أوروبا لرجال الإنقاذ

فريق رجال الإنقاذ في شرطة دبي عقب تسلم الميداليات (من المصدر)
13 يونيو 2026 01:08

دبي (الاتحاد)

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حقق فريق رجال الإنقاذ في شرطة دبي إنجازاً دولياً مميزاً في «بطولة أوروبا لرجال الإنقاذ والإطفاء» الذي أقيم مؤخراً في ألمانيا، بمشاركة نخبة من الفرق الأوروبية والعالمية المتخصصة في مجالات الإنقاذ والإطفاء والاستجابة للحوادث الطارئة، وذلك بعد أن نجح الفريق في حصد خمس ميداليات متنوعة شملت ثلاث ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية على مستوى الفرق. 
وجاءت نتائج الفريق بحصوله على الميدالية الذهبية على مستوى أوروبا، والميدالية الذهبية لفئة تحت 30 عاماً على المستوى الدولي، والميدالية الذهبية لفئة تحت 30 عاماً على مستوى أوروبا، إلى جانب الميدالية الفضية كثاني أسرع زمن في البطولة، فيما توّج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في الترتيب العام للفرق. 
وأكد العميد أحمد مرداس أن النتائج التي حققها الفريق تجسّد ثمرة الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة لشرطة دبي لتطوير فرقها التخصصية والاستثمار في العنصر البشري، بما يسهم في رفع مستويات الجاهزية والكفاءة وفق أفضل المعايير العالمية.
وضم الفريق العقيد خالد إبراهيم الحمادي مدير الفريق، والملازم محمد عمر محمد مدرب الفريق، والوكيل أحمد علي حسن إداري الفريق، واللاعبين رقيب مهدي أشرف سليمان، وحمد محمود الحمادي، وباتريك ستيفلن، الذين قدموا أداءً متميزاً خلال المنافسات، مؤكدين جاهزيتهم العالية وقدرتهم على المنافسة في واحدة من أبرز البطولات العالمية المتخصصة في مجال الإنقاذ والإطفاء.

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