السبت 13 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الشارقة تستعرض تجربتها الأمنية خلال المنتدى الدولي بسنغافورة

أحمد بالحاي متحدثاً في فعاليات المنتدى (وام)
13 يونيو 2026 01:09

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
برعاية خالد بن محمد بن زايد وحضور خالد بن زايد.. الإعلان عن الفائزين بجائزة أبوظبي للتميّز في دمج أصحاب الهمم الثلاثاء المقبل
مواعيد تطبيق رسوم «درب» و«مواقف» خلال عطلة رأس السنة الهجرية

شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة في المنتدى الدولي لمكافحة الاحتيال الإلكتروني والمالي الذي استضافته جمهورية سنغافورة بمشاركة ممثلين عن أكثر من 20 دولة إلى جانب عدد من المنظمات والجهات الدولية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز حضورها في المحافل الدولية وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية المتخصّصة.  
ويُعد المنتدى إحدى المبادرات الدولية التي أطلقتها وزارة الداخلية بهدف تعزيز التعاون الدولي في مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني والمالي والجرائم العابرة للحدود ومواكبة التطورات المتسارعة في الجرائم الرقمية والمالية المستحدثة. 
واستعرض الملازم أحمد طارق بالحاي، مدير فرع الجرائم الرقمية بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، خلال المنتدى تجربة شرطة الشارقة في مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني والمالي، مسلطاً الضوء على منظومتها الأمنية المتكاملة، التي ترتكز على سرعة الاستجابة والتحليل الذكي والرصد الرقمي والتكامل مع الشركاء. 
وأثبتت المشاركة ما حققته شرطة الشارقة من تطور في بناء منظومة أمنية متقدمة.   

الإمارات
شرطة الشارقة
الشارقة
سنغافورة
مكافحة الاحتيال
الاحتيال الإلكتروني
الاحتيال المالي
آخر الأخبار
إنجاز إماراتي جديد.. «دبي للسلة» يتوج بطلاً للدوري الأدريايكي
الرياضة
إنجاز إماراتي جديد.. «دبي للسلة» يتوج بطلاً للدوري الأدرياتيكي
13 يونيو 2026
كندا تفرض التعادل على البوسنة والهرسك بالمجموعة االثانية
الرياضة
كندا تفرض التعادل على البوسنة والهرسك بالمجموعة االثانية
13 يونيو 2026
طائرة حربية على متن حاملة طائرات أميركية مشاركة بفرض حصار بحري على موانئ إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: إيران وافقت على تفكيك برنامجها النووي
13 يونيو 2026
أطفال وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 إصابات بقصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين في غزة
13 يونيو 2026
سيارات مدمرة في العاصمة السودانية الخرطوم (من المصدر)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: نجاح التسوية السلمية في السودان مرهون بتفكيك نفوذ «الإخوان»
13 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©