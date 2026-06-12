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علوم الدار

سفير الإمارات وأمين عام «الخارجية» القطرية يبحثان العلاقات الثنائية

سعيد القمزي وأحمد بن حسن الحمادي خلال اللقاء (وام)
13 يونيو 2026 01:09

الدوحة (وام)

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التقى سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة، الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية بدولة قطر، وذلك بمناسبة توليه مهام عمله سفيراً لدولة الإمارات لدى دولة قطر.
ورحب الأمين العام بالسفير متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مشيداً بعمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر وتعاون وثيق في مختلف المجالات.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم المصالح المتبادلة ويحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

سفير الإمارات
قطر
الإمارات
الإمارات وقطر
سعيد عبدالله القمزي
سعيد القمزي
أحمد الحمادي
وزارة الخارجية القطرية
الدوحة
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