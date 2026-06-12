تفاهم بين الإمارات والمغرب بمجال حقوق الإنسان

الرباط (وام)

وقَّعت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، مذكرة تفاهم نيابة عن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، وذلك بهدف إرساء إطار مشترك لتعزيز التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان.

وقد وقَّع مذكرة التفاهم عن الجانب المغربي محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بالمملكة المغربية.

وأكدت معالي الكعبي أن توقيع هذه المذكرة يجسد الالتزام المشترك لدولة الإمارات والمملكة المغربية بتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أنها توفر إطاراً مهماً لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز القدرات المؤسسية، وإثراء الحوار حول قضايا حقوق الإنسان.

ويعكس توقيع المذكرة التطور المستمر في العلاقات الإماراتية المغربية في المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية.

وقد حققت كل من دولة الإمارات والمملكة المغربية تقدماً ملحوظاً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، كما تعكس مساهماتهما الفاعلة في المحافل الدولية والعمل متعدد الأطراف التزاماً مشتركاً بالمشاركة على نحو بنّاء في قضايا حقوق الإنسان.

وشهد مراسم التوقيع أيضاً العصري سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية.

ومن خلال مذكرة التفاهم، يهدف الجانبان إلى توطيد التعاون في مجالات بناء القدرات، وتبادل الخبرات، ونشر المعرفة، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.