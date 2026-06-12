السبت 13 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفاهم بين الإمارات والمغرب بمجال حقوق الإنسان

نورة الكعبي ومحمد الحبيب بلكوش خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
13 يونيو 2026 01:08

الرباط (وام)

أخبار ذات صلة
برعاية خالد بن محمد بن زايد وحضور خالد بن زايد.. الإعلان عن الفائزين بجائزة أبوظبي للتميّز في دمج أصحاب الهمم الثلاثاء المقبل
مواعيد تطبيق رسوم «درب» و«مواقف» خلال عطلة رأس السنة الهجرية

وقَّعت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، مذكرة تفاهم نيابة عن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، وذلك بهدف إرساء إطار مشترك لتعزيز التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان.
وقد وقَّع مذكرة التفاهم عن الجانب المغربي محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بالمملكة المغربية. 
وأكدت معالي الكعبي أن توقيع هذه المذكرة يجسد الالتزام المشترك لدولة الإمارات والمملكة المغربية بتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أنها توفر إطاراً مهماً لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز القدرات المؤسسية، وإثراء الحوار حول قضايا حقوق الإنسان. 
ويعكس توقيع المذكرة التطور المستمر في العلاقات الإماراتية المغربية في المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية. 
وقد حققت كل من دولة الإمارات والمملكة المغربية تقدماً ملحوظاً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، كما تعكس مساهماتهما الفاعلة في المحافل الدولية والعمل متعدد الأطراف التزاماً مشتركاً بالمشاركة على نحو بنّاء في قضايا حقوق الإنسان. 
وشهد مراسم التوقيع أيضاً العصري سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية. 
ومن خلال مذكرة التفاهم، يهدف الجانبان إلى توطيد التعاون في مجالات بناء القدرات، وتبادل الخبرات، ونشر المعرفة، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

الإمارات والمغرب
الإمارات
المغرب
حقوق الإنسان
نورة الكعبي
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان
آخر الأخبار
إنجاز إماراتي جديد.. «دبي للسلة» يتوج بطلاً للدوري الأدريايكي
الرياضة
إنجاز إماراتي جديد.. «دبي للسلة» يتوج بطلاً للدوري الأدرياتيكي
13 يونيو 2026
كندا تفرض التعادل على البوسنة والهرسك بالمجموعة االثانية
الرياضة
كندا تفرض التعادل على البوسنة والهرسك بالمجموعة االثانية
13 يونيو 2026
طائرة حربية على متن حاملة طائرات أميركية مشاركة بفرض حصار بحري على موانئ إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: إيران وافقت على تفكيك برنامجها النووي
13 يونيو 2026
أطفال وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 إصابات بقصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين في غزة
13 يونيو 2026
سيارات مدمرة في العاصمة السودانية الخرطوم (من المصدر)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: نجاح التسوية السلمية في السودان مرهون بتفكيك نفوذ «الإخوان»
13 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©