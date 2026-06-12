«التغير المناخي» تشهد توقيع «عهد الشركات المسؤولة مناخياً» في الإمارات

دبي (الاتحاد)

شهدت قمة «لوريال من أجل المستقبل»، التي تستضيفها لوريال الشرق الأوسط، الإعلان عن توقيع الشركة «تعهّد الشركات المسؤولة مناخياً» في دولة الإمارات العربية المتحدة مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة، بحضور المهندسة عائشة محمد العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في الوزارة، في خطوة تؤكد حرص المجموعة على مواكبة المسار الذي تتّبعه الدولة نحو خفض انبعاثات الكربون وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويجسّد هذا التعهّد التزام لوريال باتخاذ إجراءات مناخية شفافة وقابلة للقياس، تتجاوز أهداف الاستدامة التي وضعتها المجموعة لتصبح جزءاً من الجهود الوطنية الأوسع في مجال الحوكمة البيئية.

وتستضيف لوريال الشرق الأوسط القمّة في مكتبها المجدّد حديثاً في دبي، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية وخبراء في مجال الاستدامة وشركاء من قطاع التجزئة وروّاد القطاع.

وتشكل القمّة محطة محورية في مسيرة لوريال للانتقال من النظري إلى العملي في جهود مواجهة التغيّر المناخي. فقد شهدت الإعلان عن توقيع «تعهّد الشركات المسؤولة مناخياً» في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة.

وتتمتّع دولة الإمارات بمكانة مهمة ضمن استراتيجية الاستدامة الخاصة بلوريال الشرق الأوسط، إذ تحتضن المقر الإقليمي للمجموعة وتُعدّ من الأسواق الرائدة التي تدعم عملية الانتقال إلى حلول أكثر استدامة على مستوى دول الخليج. لذلك، تشكّل الدولة منصة لإطلاق أبرز المبادرات البيئية وتوسيع نطاقها، بما يؤكد أن الجمال المستدام يمكن أن يكون بمتناول الجميع، وأن يحقق أثراً ملموساً وقيمة اقتصادية عالية. وتُقام قمّة هذا العام في مكتب لوريال الشرق الأوسط المجدّد حديثاً في دبي، وهو مساحة أُعيد تصميمها لتعكس التزامات المجموعة البيئية في مختلف تفاصيلها.

فمن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة إلى الممارسات المستدامة في بيئة العمل، يجسّد المكتب تطبيقاً عملياً لبرنامج «لوريال من أجل المستقبل». كما تعكس جميع عناصر التصميم، بدءاً من المواد المستخدمة وصولاً إلى أنظمة الطاقة المعتمدة، المعايير نفسها التي تلتزم بها المجموعة في عملياتها حول العالم. ومن خلال هذه الجهود، باتت المنتجات القابلة لإعادة التعبئة أكثر انتشاراً وتوفّراً في مختلف فئات لوريال، بما يشمل المكياج، والعناية بالبشرة، والعناية بالشعر، والعطور.

من جهته قال لوران دوفييه، المدير الإداري لمجموعة لوريال الشرق الأوسط: «يؤكد توقيع تعهّد الشركات المسؤولة مناخياً التزامنا بالمساهمة الفعلية في دعم أجندة الاستدامة الطموحة لدولة الإمارات. ولا يقلّ توسّعنا المستمر في حلول التجزئة الدائرية وخيارات إعادة التعبئة أهمية، عقب شراكتنا المثمرة مع صيدلية ابن سينا ومع الإعلان عن المزيد من التحالفات قريباً».