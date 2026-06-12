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«أجرة الشارقة» تنظّم دورة تدريبية حول التحول الرقمي في قطاع النقل

جانب من فعاليات الدورة التدريبية (من المصدر)
13 يونيو 2026 01:09

الشارقة (الاتحاد)

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نظمت أجرة الشارقة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل العام (UITP)، دورة تدريبية متخصّصة بعنوان «التحول الرقمي في قطاع النقل بمركبات الأجرة»، وذلك في مقر أجرة الشارقة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات النقل الذكي والتحول الرقمي.
وجاء تنظيم الدورة في إطار حرص أجرة الشارقة على تعزيز المعرفة المؤسسية وتطوير الكفاءات المهنية، ومواكبة أحدث الممارسات العالمية في قطاع النقل الذكي، بما يسهم في تطوير منظومة النقل بمركبات الأجرة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وأكد خالد الكندي، المدير العام لأجرة الشارقة، أن التحول الرقمي أصبح اليوم ضرورة استراتيجية، في قطاع النقل الذي يشهد تطورات متسارعة وتوقعات متزايدة من المتعاملين للحصول على خدمات ذكية وآمنة وسريعة.
وقال: «تبنت أجرة الشارقة أحدث التقنيات الرقمية التي تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المتعاملين وتعزيز الاستدامة، وقد حققنا خلال الأعوام الماضية عدداً من الإنجازات المهمة، من أبرزها تطوير الأنظمة الذكية لإدارة وتشغيل الأسطول، وتوفير خدمات الحجز الإلكتروني عبر التطبيقات الذكية، وتفعيل أنظمة التتبع والمراقبة اللحظية للمركبات من خلال الكاميرات الذكية، بما يعزز مستويات السلامة والجودة».
وأضاف: «عملنا على توظيف تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين توزيع المركبات، وتقليل أوقات الانتظار، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي».

التحول الرقمي
خالد الكندي
الإمارات
الشارقة
قطاع النقل
أجرة الشارقة
مركبات الأجرة
سيارات الأجرة
النقل الذكي
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