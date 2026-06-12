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«صندوق محمد بن راشد» يستعرض ابتكارات أعضاء الدفعة الـ11 من «برنامج مسرع الابتكار»

الدفعة الجديدة ضمت نخبة من أكثر المبتكرين الواعدين من الإمارات والعالم (من المصدر)
13 يونيو 2026 01:09

دبي (الاتحاد)

استضاف صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الإمارات، يوماً مخصّصاً لعرض ابتكارات أعضاء الدفعة الحادية عشرة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق.
وجمعت الدفعة الجديدة نخبة من أكثر المبتكرين الواعدين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، حيث يعمل كل منهم على تطوير حلول تهدف إلى معالجة احتياجات ملحة في السوق واغتنام فرص النمو المستقبلية في قطاعات تشمل الاستدامة، والصحة، والتعليم، والمياه، والروبوتات، والتكنولوجيا.
واحتفت الفعالية بإنجازات هذه الشركات المبتكرة والتقدم الذي أحرزته، وساهمت في تسليط الضوء على الإمكانات التجارية لمشاريعهم، وربطهم بالجهات المعنية التي يمكن أن تدعم المرحلة التالية من نموهم.

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وقالت فاطمة النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة في الصندوق: «يواصل برنامج مسرّع الابتكار تجسيد التزام الصندوق بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية، القادرة على الإسهام في منظومة الابتكار في دولة الإمارات ودعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل. ويمثّل يوم العروض مرحلة مهمة ضمن هذا المسار، إذ يبرز التقدم الذي حققه رواد الأعمال، والإمكانات التجارية للحلول التي يعملون على طرحها في السوق. ويهدف البرنامج إلى توفير الدعم العملي والتوجيه الاستراتيجي وإتاحة الوصول إلى منظومة الابتكار التي يحتاج إليها رواد الأعمال للتوسع بثقة وتحقيق أثر ملموس، بما يسهم في دعم الرؤية الوطنية الهادفة إلى بناء مستقبل قائم على الابتكار ومنظومة اقتصادية تتسم بالمرونة».
وقدمت الشركات الأعضاء عروضها المبتكرة أمام لجنة تقييم تضمنت كلاً من: فيصل بن جمعة بالهول، رئيس مجلس إدارة J&F القابضة، الدكتور أنس بطاو، الشريك في Zacua Ventures، ربيع خوري، الشريك الإداري لدى شركة Middle East Venture Partners (MEVP)، وتنفير شاه، رائد الأعمال والمستشار الخبير في قطاع التكنولوجيا المالية وعضو لجنة الاستشارات والقرارات في صندوق محمد بن راشد للابتكار.

صندوق محمد بن راشد للابتكار
الإمارات
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فاطمة النقبي
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