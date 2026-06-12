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علوم الدار

«مقر المؤثرين» و«تيك توك» يطلقان «المعسكر التدريبي الإقليمي»

شعار مقر المؤثرين
13 يونيو 2026 01:08

دبي (الاتحاد)

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أعلن «مقر المؤثرين»، و«تيك توك» عن إطلاق النسخة الثانية من المعسكر التدريبي الإقليمي «CreatorsHQxTikTok#»، وذلك ضمن شراكتهما الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين صناع المحتوى والمبدعين في المنطقة.
ويمتّد المعسكر على مدار 4 أيام متواصلة في الفترة من 16 إلى 19 يونيو الجاري، حيث يستضيفه «مقر المؤثرين»، بهدف صقل مهارات المواهب من المبتدئين وتعزيز قدرات المحترفين.
وقال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد، إن النسخة الثانية من المعسكر التدريب الإقليمي «CreatorsHQxTikTok#»، تأتي استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، مشيراً إلى أن التعاون مع «تيك توك» يمنح المشاركين فرصة استثنائية للتعلم مباشرة من خبراء المنصة التي تعتبر من أكثر المنصات تأثيراً وانتشاراً بين الشباب في العالم حالياً.
وأكد أن هذه المبادرة تترجم رؤية الإمارات الهادفة إلى تحويل الابتكار الرقمي إلى محرك أساسي من محركات اقتصاد صناعة المحتوى، مشيراً إلى أن الدولة تمضي قدماً في ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للمبدعين ووجهة أولى لصناعة المستقبل الرقمي. وأن تمكين المبدعين في هذا المجال، هو استثمار استراتيجي.
ويتضمن المعسكر برنامجاً نظرياً وتطبيقياً مكثّفاً تم تصميمه بمواصفات عالية، بحوارات وجلسات تفاعلية وورش تطبيقية تستهدف المبتدئين، وكذلك المحترفين لزيادة قدراتهم، حيث يتنقل المشاركون عبر عدة محاور استراتيجية تغطي دورة حياة صناعة المحتوى بالكامل.

الإمارات
مقر المؤثرين
تيك توك
صناع المحتوى
صناعة المحتوى
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