«موارد رأس الخيمة» تُطلق حزمة أدوات الذكاء الاصطناعي في «مواردنا»

رأس الخيمة (وام)

أعلنت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، عن إطلاق حزمة متكاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن نظام إدارة رأس المال البشري لحكومة رأس الخيمة «مواردنا».

وأكدت سارة الزعابي، مدير عام دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، أن المبادرة تمثّل محطة جديدة في مسيرة الدائرة نحو بناء منظومة موارد بشرية حكومية ذكية، قادرة على الاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة الموظف.

وقالت إن دولة الإمارات تؤكد اليوم أن المستقبل يُصنع ولا يُنتظر، وإن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً من هذا المستقبل، مؤكدة أن الدائرة تواصل، من هذا المنطلق، تطوير منظومة «مواردنا» لتكون منصة ذكية تدعم اتخاذ القرار وتعزز الإنتاجية، وتوفر خدمات أكثر كفاءة وسلاسة للموظفين والجهات الحكومية، بما يواكب توجهات الدولة نحو حكومة رقمية أكثر جاهزية ومرونة واستدامة.

وأضافت أن الدائرة تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره شريكاً داعماً في تطوير الخدمات والعمليات الحكومية، وليس مجرد أداة تقنية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة مستدامة للموظفين والجهات الحكومية على حد سواء.

وأوضحت آمنة بوالصفارد، مديرة إدارة التحول الرقمي والأنظمة في الدائرة، أن تطوير حزمة أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن نظام «مواردنا» يأتي ضمن خريطة طريق استراتيجية تمتد حتى عام 2027، وتهدف إلى تعزيز جاهزية الموارد البشرية الحكومية للاستفادة من التقنيات المستقبلية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقالت إنه تم تصميم خريطة الطريق وفق نهج تدريجي ومدروس يركّز على تحقيق أثر ملموس للمستخدمين، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة الرقمية والأمن السيبراني وحماية البيانات، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة تعزز الثقة والسيادة الرقمية.

وأكدت بوالصفارد، أن دائرة الموارد البشرية تمثل، من خلال هذه المبادرة، جزءاً من رؤية أشمل لبناء بيئة عمل حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تسهم في تعزيز الجاهزية الرقمية والصمود المؤسسي ورفع جودة الخدمات الحكومية، بما يدعم مستهدفات حكومة رأس الخيمة ويعزّز مكانتها في تبني الحلول الرقمية المبتكرة والمتقدمة.