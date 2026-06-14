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قرقاش: سنبقى دائماً دعاة سلام واستقرار مع تمسكنا الراسخ بالدفاع عن الوطن

أنور قرقاش
14 يونيو 2026 13:46

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إشادته بتعامل القيادة الرشيدة  في الإمارات، مع أزمة الحرب في إيران وتداعياتها، والتي جمعت بين الحكمة والثبات في المواقف، والمرونة عندما استوجبت المرحلة ذلك.

 

وقال معالي أنور قرقاش عبر منصة إكس: "ونحن نقترب من توقيع الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران، بما يطوي صفحة الحرب ويفتح مساراً سياسياً نأمل أن يكون ناجحاً، لا يسعنا إلا أن نشيد بتعامل قيادتنا الرشيدة مع هذه الأزمة وتداعياتها". فقد جمعت بين الحكمة والثبات في المواقف، والمرونة عندما استوجبت المرحلة ذلك.
وأضاف معاليه: "لم نكن دعاة حرب يوماً، وسنبقى دائماً دعاة سلام واستقرار، مع تمسكنا الراسخ بالدفاع عن الوطن وصون سيادته ومصالحه".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أنور قرقاش
الإمارات
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