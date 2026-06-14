اليوم.. افتتاح جناح الإمارات في «يوروساتوري» بباريس

أبوظبي (الاتحاد)



يفتح الجناح الوطني لدولة الإمارات أبوابه اليوم في معرض «يوروساتوري 2026»، الحدث الدولي الأبرز في أوروبا للدفاع والأمن، والذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو الجاري.

يستعرض المعرض أحدث الابتكارات والتطورات في مجالات الأمن السيبراني، وتقنيات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة العمليات عن بُعد، والحلول الأمنية المتقدمة، وإدارة الأزمات، والمرونة الصناعية.

يقام الجناح الوطني لدولة الإمارات بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وتنظمه مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، ليضع قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في قلب أحد أبرز التجمعات العالمية المتخصصة، والذي يستقطب أكثر من 2100 عارض من أكثر من 65 دولة.

ويشارك مجلس التوازن للتمكين الدفاعي في معرض يوروساتوري 2026 بهدف توسيع الشراكات الدولية، وتعزيز التعاون الصناعي.



الوفد

ويضم وفد المجلس المشارك نخبة من القيادات العليا على مدار أيام المعرض الخمسة، حيث تعمل مديرياته عبر مجالات متكاملة تشمل المشتريات وتخطيط القدرات، والتطوير الصناعي وسلاسل القيمة المحلية، والابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية لدولة الإمارات، وترسيخ تنافسيتها على المدى الطويل.

وقال شريف هاشم الهاشمي، مدير عام مديرية التطوير الصناعي في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، إن قطاع الدفاع والأمن العالمي يشهد تحولات متسارعة تعيد تشكيل مفاهيم الجاهزية والقدرة والتنافسية، الأمر الذي يتطلب مواصلة الاستثمار في بناء القدرات الوطنية، وتعزيز التكامل بين الصناعة والتكنولوجيا والابتكار، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق، يحرص مجلس التوازن للتمكين الدفاعي على توسيع نطاق تعاونه مع الشركاء الدوليين، واستكشاف الفرص التي تسهم في دعم منظومة دفاعية وصناعية وطنية أكثر تقدماً واستدامة.



«إيدج»

وفي سياق متصل، تستعرض مجموعة «إيدج» خلال مشاركتها في «يوروساتوري 2026»، مجموعة متكاملة من الحلول الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة المصممة لتوفير أفضلية عملياتية في ساحات العمليات الحديثة.

وتشمل أبرز هذه الحلول أنظمة كهروبصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات الرادار المتطورة، وطائرات من دون طيار، والذخائر التي تبقى بالجو حتى رصد الهدف، وصواريخ كروز عالية الكفاءة من حيث التكلفة، بما يعكس تركيز المجموعة على تطوير قدرات قابلة للتوسع وجاهزة للمهام العسكرية المختلفة.



حلول وتقنيات

وقال حمد المرر، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج» إن معرض «يوروساتوري 2026» فرصة لإبراز ما نطوره من حلول وتقنيات، ومنهجية عملنا القائمة على الشراكة والسرعة والالتزام طويل الأمد بدعم القدرات التشغيلية الأوروبية.

وأضاف أن تأسيس شركة «إيدج أوروبا» EDGE Europe نقطة تحول مهمة في مسيرتنا، إذ لم نعد نعمل عن بُعد، بل أصبحنا حاضرين ومستثمرين ومستعدين للعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الصناعي والحكومات الأوروبية لتطوير القدرات التي تتطلبها المرحلة الحالية.



دعم الابتكار

من جانبه، قال سعيد المنصوري، مستشار المعارض العسكرية والدفاعية بمجموعة أدنيك، إن مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض «يوروساتوري 2026» تؤكد التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، ودعم الابتكار، والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار على المستوى العالمي.



الشركات الإماراتية

يضم الجناح كوكبة من الشركات الإماراتية الرائدة في قطاعي الدفاع والأمن، من بينها «إيدج جروب»، وشركة «ريسورس للصناعات»، وشركة الإمارات للكابلات والربط البيني (ECCI)، والتي تستعرض أحدث قدراتها الدفاعية والتكنولوجية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات شريكاً عالمياً موثوقاً في مجالات الابتكار الدفاعي والتعاون الأمني.



الحوار الاستراتيجي

ويشكل الجناح أيضاً مركزاً عالمياً للحوار الاستراتيجي والتواصل مع الوفود رفيعة المستوى، ويتيح الفرصة من خلال جمع الحكومات ورواد الصناعة والشركاء الاستراتيجيين لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون وبناء شراكات مؤثرة، بما يؤكد التزام دولة الإمارات بدعم التعاون الدولي وتعزيز الأمن العالمي.



قطاع الطيران

وفي إطار مشاركتها بمعرض «يوروساتوري 2026»، تقدم شركة «ريسورس للصناعات» ضمن قطاع الطيران طائرتها المسيَّرة الثقيلة H500، وطائرة V-15 ذات الإقلاع والهبوط العمودي، والطائرة المسيَّرة متوسطة الارتفاع وطويلة المدى (MALE)، بما يبرز قدراتها المتقدمة في مجال الأنظمة الجوية غير المأهولة.



الأنظمة البرية

وتستعرض شركة «ريسورس للصناعات» من خلال قطاع الأنظمة البرية ناقلة الجنود المدرعة MOREB MRAP، إلى جانب الكشف عن أحدث مركباتها من طراز LSRV SWAT المزودة بنظام STORM500 لإدارة الحشود.



التصنيع الدفاعي

وقال محمد عايش، مدير الاستحواذ والتطوير في شركة «ريسورس للصناعات»: «نفخر بالمشاركة في المعرض ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات، واستعراض القدرات والإمكانات الكبيرة للدولة في مجالات التصنيع الصناعي والدفاعي أمام العالم».



حلول الكابلات

من جانبه، أكد نيتين كاليا، العضو المنتدب لشركة الإمارات للكابلات والربط البيني (ECCI)، المتخصصة في التصنيع المتقدم لحلول الكابلات والتوصيلات الخاصة بقطاعي الطيران والدفاع، أن المشاركة في معرض «يوروساتوري 2026» ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات فرصة مهمة للتواصل مع الجهات المعنية في القطاع، وتعزيز العلاقات القائمة، واستكشاف فرص التعاون المستقبلية.

وتستعرض الشركة منتجاتها من أنظمة الكابلات الجوية عالية الاعتمادية، ووحدات التوصيل عالية الكفاءة الكابلات والضفائر الكهربائية.