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«أبوظبي للدفاع المدني» تحصد 3 من جوائز «دبي للجودة»

خلال تكريم هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالجوائز (وام)
15 يونيو 2026 01:06

أبوظبي (وام)

حققت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، إنجازاً مؤسسياً جديداً بحصدها ثلاث جوائز ضمن جوائز مجموعة دبي للجودة، تأكيداً على تميُّز نهجها المؤسسي وريادتها في ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز كفاءة منظومة السلامة العامة والحماية المدنية.
وشملت الجوائز: جائزة الإمارات للابتكار، وجائزة أفكار الإمارات، وجائزة الإمارات للسيدات، بما يعكس نجاح الهيئة في ترسيخ منظومة عمل متكاملة ترتكز على الابتكار المؤسسي، وتبني المبادرات النوعية، وتمكين الكفاءات الوطنية.

وفازت الهيئة بجائزة الإمارات للابتكار عن مشروع «منظومة الابتكار في هيئة أبوظبي للدفاع المدني»، الذي يجسد نهجاً مؤسسياً متكاملاً يدعم تطوير الأفكار والمبادرات المبتكرة ذات الأثر المستدام.
وحصدت جائزة أفكار الإمارات - فئة أفضل مبادرة «لعام المجتمع»، تقديراً لجهودها في توظيف الحلول الذكية والتقنيات الحديثة لتعزيز منظومة الوقاية والسلامة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي والجاهزية الوقائية.
وفي إطار دعم وتمكين القيادات النسائية، فازت الهيئة بجائزة الإمارات للسيدات - فئة القيادات، التي حصدتها العميد الدكتورة ميثه محمد الدرعي، تقديراً لإسهاماتها القيادية ودورها في دعم التميُّز والتطوير المؤسسي داخل الهيئة.

استدامة التميُّز

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ثمّن العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، دعم القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا الفوز جاء تقديراً لالتزام الهيئة بتحقيق رؤية إمارة أبوظبي في مجالات السلامة العامة والحماية المدنية، ويعكس تبنيها نهجاً مؤسسياً قائماً على الابتكار والتميّز.
ووصف الإنجاز بأنه ثمرة جهود متواصلة للارتقاء بمنظومة عمل الدفاع المدني وتعزيز كفاءته وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم استدامة التميُّز المؤسسي، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
جائزة الإمارات للابتكار
الإمارات
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