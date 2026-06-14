نهيان بن مبارك: تعزيز قيم السلام والتفاهم بين الشعوب والثقافات

أبوظبي (وام)



شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، احتفال «فخورون بالإمارات» الذي نظمه المركز الإسلامي الهندي في أبوظبي، بحضور معالي الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومعالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وعلي الهاشمي، المستشار الديني والقضائي في ديوان الرئاسة، وعبدالله بطي القبيسي، المدير التنفيذي لهيئة أبوظبي للتراث، والدكتور يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو» العالمية، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات المجتمعية وأفراد الجالية الهندية.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته خلال الاحتفال، أن من دواعي سروره المشاركة في هذا البرنامج الثقافي والمجتمعي الذي ينظمه المركز الإسلامي الهندي في أبوظبي تحت شعار «فخورين بالإمارات»، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تجسد روح الانتماء التي تجمع الجميع في هذا الوطن العزيز، وتعكس عمق الصداقة الراسخة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند. وأعرب معاليه عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة التي تجمع نخبة من الشخصيات والقيادات من دولة الإمارات وجمهورية الهند، مؤكداً أن هذا الحضور المتميز يجسد عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وما تقوم عليه من ثقة واحترام متبادل وتعاون مستمر.





وتوجه بالشكر إلى الدكتور يوسف علي، مشيداً بما قدمه من قيادة وريادة أعمال وخدمة للمجتمع، وأكد أنه أصبح جسراً للتواصل بين المجتمعات والثقافات، ومسهماً مهماً في نجاح كل من دولة الإمارات وجمهورية الهند.

وأشاد بالدور الذي يقوم به المركز الإسلامي الهندي في أبوظبي، مؤكداً أن العمل الذي يقوم به المركز يعكس كيف يمكن للإيمان والثقافة والمشاركة المجتمعية أن تسهم في تعزيز التفاهم والاحترام المتبادل والانسجام الاجتماعي. وقال معاليه، إن موضوع الاحتفال يحمل أهمية خاصة؛ لأن الفخر بدولة الإمارات هو شعور يخص جميع من يعيشون على أرضها، ويعملون فيها، ويربون أبناءهم فيها، ويسهمون بجهودهم ومواهبهم في صناعة مستقبلها.

وأضاف أن دولة الإمارات أصبحت وطناً يحتضن أكثر من مائتي جنسية من مختلف أنحاء العالم، يحملون ثقافات وخلفيات متنوعة، إلا أنهم يعيشون معاً في أمن واستقرار واحترام متبادل ووحدة هدف، مؤكداً أن هذا الواقع يمثل أحد أعظم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات.





الرؤية الحكيمة والقيادة الملهمة

وأضاف معاليه أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية الحكيمة والقيادة الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يقود الدولة بحكمة وثبات وإنسانية.

وقال، إن سموه يواصل قيادة دولة الإمارات نحو مزيد من القوة والتقدم والازدهار، وإن الجميع يشعر بالفخر والاعتزاز بقيادته التي تمنح المواطنين والمقيمين الثقة والطمأنينة والأمل.

وأكد معاليه أن المواطنين والمقيمين وقفوا معاً خلال الفترات التي شهدت توترات إقليمية واعتداءات غير مبررة، معبّرين عن ثقتهم الكاملة في قوة دولة الإمارات وحكمة قيادتها وكفاءة مؤسساتها وقدرتها على حماية الوطن وصون مكتسباته.

وأضاف أن الجميع يعتزون بما يبذله صاحب السمو رئيس الدولة من جهود متواصلة من أجل دعم الأمن والاستقرار والسلام والازدهار، ليس فقط في دولة الإمارات، وإنما على مستوى المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن رؤية سموه للمستقبل تمثل مصدر إلهام وثقة لجميع من يعيشون على أرض الدولة.

وأشار معاليه إلى أن مختلف أنحاء دولة الإمارات تشهد اليوم تعبيراً استثنائياً عن مشاعر الفخر والإلهام والولاء والامتنان والانتماء من خلال حملة «عهد ووعد»، التي حظيت بتفاعل واسع من المواطنين والمقيمين على حد سواء، مؤكداً أن هذه المبادرة الوطنية تعكس عمق المحبة التي يكنها الجميع لهذا الوطن وقيادته.

وأعرب عن سعادته برؤية الجالية الهندية تشارك بقوة في هذه المبادرة الوطنية، مؤكداً أن هذه المشاركة تعكس روح الالتزام والعطاء والخدمة التي تتميز بها الجالية الهندية، وتعكس سعادتها واعتزازها بكونها جزءاً من المجتمع الإماراتي الآمن والمزدهر.





الإمارات وطن الفرص والوئام

قال معاليه، إنه يشعر دائماً بالسعادة عندما يكون بين أصدقاء دولة الإمارات، مؤكداً أن الشعب الهندي يعد من أقرب أصدقاء الدولة، وأن العلاقات الإماراتية الهندية تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات القائمة على الاحترام والتعاون والتفاهم.

وأعرب عن أمله في أن تستمر هذه الصداقة في النمو والتطور عاماً بعد عام، وأن تظل مجتمعاتنا موحدة في ظل قيم السلام والاحترام المتبادل والهدف المشترك.

وشدد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على أهمية مواصلة تعزيز قيم السلام والتفاهم والتعاون بين الشعوب والثقافات المختلفة، متمنياً أن تظل دولة الإمارات وطناً للفرص والوئام والأمن والأمل لجميع من يعيشون ويعملون على أرضها، وأن تواصل مسيرتها، باعتبارها نموذجاً عالمياً للتسامح والتعايش والازدهار.



قيم مشتركة

أكد معاليه أن هذه المناسبة تكتسب بعداً إضافياً كونها تأتي خلال «عام الأسرة»، موضحاً أن الأسرة هي المكان الذي تبدأ فيه القيم، وهي المؤسسة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء الاحترام والانضباط والإيمان وروح الخدمة والعطاء. وقال إن الأسرة تحمل الثقافة والقيم من جيل إلى جيل ومن مجتمع إلى آخر، وإن الأسر القوية هي التي تصنع مجتمعات قوية، فيما تصنع المجتمعات القوية أوطاناً قوية وقادرة على تحقيق التنمية والازدهار.

وأضاف معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن برنامج «فخورين بالإمارات» لا يقتصر على الاحتفاء بعام الأسرة أو المشاركة في حملة «عهد ووعد»، بل يحمل رسالة أكبر تتمثل في التأكيد على أن القيم المشتركة هي أساس تقدم المجتمعات وازدهارها، وأن روح الانتماء تتعزز من خلال المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع والوطن، وأن الالتزام يزداد عمقاً عندما يتحول إلى ممارسة عملية وسلوك يومي.

وأكد معاليه أن الأخوة الإنسانية لا ينبغي أن تبقى مجرد كلمات أو شعارات، وإنما يجب أن تكون ممارسة حقيقية تتجسد في احترام الآخرين والتعاون معهم والعمل من أجل الخير المشترك. وقال إن هذه المناسبة تذكر الجميع بأن المجتمعات تسهم في بناء الأوطان عندما يتحلى أفرادها بالولاء والمسؤولية والاهتمام بالآخرين والحرص على المصلحة العامة.

وهنأ معاليه المركز الإسلامي الهندي في أبوظبي على تنظيم هذه المبادرة المهمة، مؤكداً أن العمل المشترك بين جميع فئات المجتمع سيظل أساساً لبناء مجتمع يتيح لكل فرد أن يسهم في خدمة الوطن وتعزيز مستقبله. وأضاف أن دولة الإمارات ستواصل بناء مجتمع يشعر فيه الجميع بالانتماء، ويجد فيه كل فرد فرصة للمساهمة في التنمية والنجاح.





عروض ثقافية

أكد الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً في التنمية والتسامح والازدهار، مشيداً بالمستوى المعيشي المتميز الذي توفره لجميع أفراد المجتمع، والعلاقات الاستراتيجية المتنامية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند في مختلف المجالات.

وتضمن الحفل عروضاً ثقافية وفنية إماراتية وهندية عكست ثراء التراث الحضاري والثقافي للبلدين الصديقين، إضافة إلى عرض فيلم وثائقي تناول مسيرة دولة الإمارات وإنجازاتها في ترسيخ قيم التعايش والتسامح والتنوع الثقافي، وإبراز إسهامات الجالية الهندية في دعم مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.

واختتم الاحتفال بالتأكيد على عمق الروابط الإنسانية والثقافية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند، وأهمية مواصلة تعزيز جسور الصداقة والتعاون والتفاهم بين الشعبين الصديقين، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزز قيم السلام والتعايش والتقارب بين شعوب العالم.