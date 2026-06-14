محمد بن خليفة بن محمد: «تمكين 5.0» يعزّز جاهزية الشباب

أبوظبي (وام)



أكد الشيخ محمد بن خليفة بن محمد آل نهيان أن نجاح برنامج «تمكين 5.0» يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان الإماراتي وتمكين الشباب من أدوات المستقبل، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية لتعزيز مسيرة التنمية الوطنية، وترسيخ تنافسية دولة الإمارات على الساحة العالمية.

جاء ذلك خلال حضوره اختتام مجلس أبوظبي للشباب برنامج «تمكين 5.0» عبر هاكاثون «الذكاء الاصطناعي الوكيلي من أجل الإمارات»، الذي أقيم بالتعاون مع مجموعة «إيدج» وعدد من الجهات المحلية والعالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد ستة أشهر من إطلاق مرحلته التجريبية خلال معرض «جيتكس 2025» ضمن جناح حكومة أبوظبي. وأوضح أن البرنامج نجح في بناء نموذج عملي متكامل يربط بين التعلم والتطبيق والابتكار، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية مؤهّلة لتطوير حلول ذكية تدعم أولويات الدولة، وتواكب تطلعاتها نحو الريادة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.



الذكاء الاصطناعي

ونجحت منظومة الانتساب الرقمية الذكية لبرنامج «تمكين 5.0» منذ إطلاقها في استقطاب أكثر من 700 شاب وشابة إماراتيين، وتقييم مستوياتهم المعرفية في الذكاء الاصطناعي، وربطهم بالمسارات التدريبية الأكثر ملاءمة لمهاراتهم واحتياجاتهم التطويرية، عبر مكتبة تدريبية تضم أكثر من 35 برنامجاً تدريبياً مقدماً، بالتعاون مع أكثر من 16 جهة من القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية.



تطبيقات

شكّل الهاكاثون المرحلة الختامية للبرنامج، بمشاركة أكثر من 130 شاباً وشابة، بهدف قياس أثر المنظومة في تحويل المعرفة والمهارات المكتسبة إلى تطبيقات عملية وحلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيلي لمعالجة تحديات واقعية ذات أولوية وطنية.