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علوم الدار

ضمن عملية «الفارس الشهم 3».. المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 5 حالات جديدة من قطاع غزة

ضمن عملية «الفارس الشهم 3».. المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 5 حالات جديدة من قطاع غزة
17 يونيو 2026 20:13

استقبل المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش بجمهورية مصر العربية، 5 حالات مرضية وإصابات جديدة قادمة من قطاع غزة، لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

ومع استقبال الحالات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الإماراتي العائم منذ إعادة فتح معبر رفح إلى 95 حالة، حيث تولت الفرق الطبية والتمريضية المختصة إجراء التقييمات والفحوصات اللازمة فور وصول المرضى، ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة.

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ويواصل المستشفى الإماراتي العائم أداء دوره الإنساني والطبي في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للحالات القادمة من قطاع غزة، من خلال كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات متقدمة تسهم في توفير الرعاية والعلاج اللازمين للمرضى والمصابين.

وأكدت إدارة المستشفى جاهزيتها الكاملة لاستقبال المزيد من الحالات وتحقيق استجابة طبية فورية، بما يعزز من الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم القطاع الصحي ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة.

المصدر: وام
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