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علوم الدار

«تداوي» تستعد لإطلاق «أمد»

المشروع نفذ بشراكة بين 4 شركات (من المصدر)
18 يونيو 2026 01:10

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة تداوي الصحية بدبي، عن إنجاز أكثر من 90% من منظومة «أمد»، وهي منصة وطنية متكاملة للطب الدقيق وتعزيز العمر الصحي، والتي تم تطويرها على مدار العامين الماضيين لتكون نموذجاً متقدماً للرعاية الصحية المستقبلية.
وقال مروان إبراهيم حاجي آل ناصر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تداوي الصحية: يأتي هذا المشروع في خطوة تنسجم مع رؤية دبي للمستقبل، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطب الدقيق وإطالة العمر الصحي.
وأضاف: يتم تنفيذ المشروع بشراكة استراتيجية بين أربع شركات وطنية، وتأتي هذه الشراكة الوطنية انطلاقاً من قناعة مشتركة بأن مستقبل الرعاية الصحية لا يعتمد على علاج المرض بعد ظهوره، بل على فهم الإنسان بصورة شاملة والتنبؤ بالمخاطر الصحية قبل حدوثها، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق والبيانات الجينية والسريرية في منظومة واحدة متكاملة.

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الرعاية الصحية
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