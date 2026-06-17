أبوظبي تستعرض تجربتها في «علوم الحياة الذكية»

أبوظبي (الاتحاد)



تقود دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، وفداً يزور الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 18 إلى 25 يونيو 2026، لمواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية واستعراض منظومة علوم الحياة الرائدة في أبوظبي، التي تم تصميمها لترجمة الاكتشافات العلمية وتحويلها إلى أثر ملموس على نطاق واسع، بوصفه أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية عالمياً.

وتواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كواحدة من الوجهات العالمية القليلة، التي تتيح إجراء الأبحاث، واختبار الابتكارات، وتطبيقها عملياً ضمن منظومة مترابطة تستند إلى بنية متكاملة تجمع بين بيانات الجينوم السكاني، والبيانات الصحية المتقدمة، والقدرات البحثية، وخدمات الرعاية الصحية، إلى جانب إطار تنظيمي مرن وفعّال، بما يوفّر بيئة جاذبة تمكن المبتكرين من تطوير الحلول والتحقق من فاعليتها وتطبيقها. ويسهم هذا النهج المتكامل في فتح آفاق جديدة لتسريع الابتكار في مجالات الطب الدقيق، والعلاجات المتقدمة، مثل تحرير الجينات، والحياة الصحية المديدة، والتقنيات الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واكتشاف وتطوير الأدوية.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «سيكون المستقبل في الابتكار الصحي من نصيب الوجهات القادرة على تسريع انتقال الاكتشافات العلمية من المختبر إلى المرضى. وهو ما تقوم به أبوظبي من خلال تمهيدها الطريق لمرحلة جديدة في علوم الحياة الذكية، عبر نموذج رائد يجمع البيانات السريرية والبيئية والجينومية والمالية وذات الصلة بأسلوب الحياة ضمن منظومة صحية ذكية واحدة، بما يسرع تطوير الجيل القادم من الحلول الصحية، واختبارها وتعزيز انتشارها وتبنيها».

وأضافت: «تمثل هذه الزيارة فرصة لتعزيز شراكاتنا مع المؤسسات الرائدة عالمياً في مجالات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والعلاجات المتقدمة. ونتطلع من خلالها إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات التي ستسهم في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية، وتسريع تحويل الاكتشافات العلمية إلى حلول قابلة للتطبيق تحدث أثراً ملموساً في حياة المرضى والمجتمعات».



التكنولوجيا الحيوية

تشمل الزيارة، التي تمتد عبر عدة مدن تضم: سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وسان دييغو، مشاركة بارزة في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026، إلى جانب سلسلة من اللقاءات مع جهات حكومية أمريكية، ومؤسسات أكاديمية وبحثية، وشركات التكنولوجيا الحيوية لبحث فرص التعاون في عدد من المجالات الحيوية، من بينها اكتشاف الأدوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتحرير الجينات، والعلاجات الجينية للأمراض النادرة والوراثية، والطب التجديدي، والحياة الصحية المديدة، والعلاجات المتقدمة.