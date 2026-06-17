«عهد ووعد» تنطلق في الشارقة

الشارقة (وام)



شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، أمس، ملتقى «عهد ووعد»، الذي يُقام بتنظيم من صندوق الوطن، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

كان في استقبال سموه لدى وصوله، سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، والشيخ المهندس محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات، وعدد من كبار المسؤولين.





الانتماء والولاء

وأعرب سمو ولي عهد الشارقة عن اعتزازه بالمشاعر الصادقة التي يكنّها أبناء الوطن والمقيمون على أرضه لقيادتنا الرشيدة، والتي تتجسد في مبادرات مجتمعية وطنية مثل ملتقى «عهد ووعد»، الذي يعبِّر عن قيم الوفاء والانتماء والولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويعكس عمق العلاقة التي تجمع القيادة بالشعب، وما تقوم عليه من ثقة ومحبة ورؤية مشتركة نحو المستقبل.

وأشاد سموه بجهود صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤيته الاستراتيجية ومبادراته النوعية التي أسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، مؤكداً أن الحكمة والبصيرة التي يتمتع بها سموه شكّلت أساساً لمسيرة تنموية شاملة ومستدامة، عززت من تنافسية الدولة وريادتها في مختلف المجالات، ورسَّخت نموذجاً وطنياً ناجحاً يقوم على الاستثمار في الإنسان وتمكينه وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.





المبادرة الوطنية

وثمَّن سمو ولي عهد الشارقة جهود معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، في تنظيم المبادرة الوطنية التي تُعد امتداداً لمسيرته في خدمة الوطن على مستوى القطاعات كافة، مشيراً إلى أن الملتقى يجسد ما تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة من تلاحم مجتمعي ووحدة وطنية راسخة، حيث يلتقي المواطنون والمقيمون على أرضها تحت مظلة واحدة تجمعهم قيم العطاء والإخلاص والعمل من أجل رفعة الوطن، وأكد أن مسيرة التنمية والإنجازات التي تشهدها الدولة هي ثمرة قيادة حكيمة جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها.





التفاعل الشعبي

واستهل الحفل الذي يقام تحت شعار «عهد بالوفاء ووعد بالولاء» بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلاه عرض مادة فيلمية حول مبادرة «عهد ووعد»، التي أطلقها عدد كبير من فئات المجتمع الإماراتي، لتجسد أسمى معاني الامتنان والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جانب أهدافها ورسالتها المجتمعية وآليات المشاركة فيها، ورصد حجم التفاعل الشعبي الكبير الذي حققته المبادرة منذ انطلاقها، ودورها في تعزيز قيم الانتماء والولاء بين مختلف فئات المجتمع.





التنمية والتقدم

وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، كلمة أكد فيها أن إمارة الشارقة تمثل نموذجاً رائداً في التنمية والتقدم، بفضل رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مشيداً بما حققته الإمارة من إنجازات جعلتها مركزاً متقدماً للتعليم والثقافة والفنون والتنمية الإنسانية، ومثالاً يحتذى به في الحفاظ على التراث، وتعزيز رفعة الإنسان.

وأعرب معاليه عن بالغ تقديره لصاحب السمو حاكم الشارقة، مثمناً ما يقدمه من عطاءات وإنجازات لخدمة الوطن والمجتمع، ووجَّه الشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، لرعايته الكريمة للملتقى، وإلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مقدراً جهودهما المتواصلة في دعم مسيرة التنمية والتميز، وتعزيز مكانة الإمارة على مختلف المستويات.





الثقة الراسخة

وأشار معاليه إلى أن الإقبال الكبير على مبادرة «عهد ووعد» يجسِّد عمق المحبة والوفاء والانتماء الذي يكنه أبناء الوطن والمقيمون لقيادتهم الرشيدة، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس الثقة الراسخة في قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما حققته قيادته الحكيمة من إنجازات أسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتنمية والتسامح والاستقرار والتعايش.





منصة إلكترونية

وأوضح معاليه أن المشاركة الواسعة في المبادرة تؤكد قوة التلاحم بين القيادة والشعب، وتجسِّد قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالوطن، مشيراً إلى أن صندوق الوطن سيواصل دعم المبادرة من خلال منصة إلكترونية دائمة تتيح للجميع التعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن وقيادته، بما يسهم في توثيق هذه الرسائل الوطنية، وتعزيز قيم الوفاء والمحبة التي تميز المجتمع الإماراتي.





وثيقة «عهد ووعد»

ووقَّع سمو ولي عهد الشارقة بمشاركة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ، وأكثر من 20 شخصية عامة تمثل شرائح المجتمع كافة في إمارة الشارقة، على وثيقة «عهد ووعد» في صورة تعكس قيم الولاء والتلاحم بين القيادة الرشيدة وشرائح المجتمع كافة من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة. وشارك الحضور بالتوقيع رقمياً من خلال الهواتف الذكية، بما يتيح للمشاركين التعبير عن دعمهم للمبادرة والمساهمة في إيصال رسالتها الوطنية إلى أوسع شريحة ممكنة من أفراد المجتمع.





منصة مجتمعية

يهدف ملتقى «عهد ووعد» إلى تعريف المجتمع في الدولة بمختلف فئاته وتنوعه، وشرح طبيعة المبادرة باعتبارها منصة مجتمعية ووطنية جامعة، تعكس روح التلاحم المجتمعي التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

وانطلقت المبادرة بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع الإماراتي، من المواطنين والمقيمين، عبر التصويت الرقمي المفتوح للجميع، في صورة حضارية تعبر عن وحدة الصف الوطني والالتفاف حول القيادة الحكيمة.





القيم الوطنية

تركز المبادرة على إبراز القيم الوطنية والإنسانية، وتؤكد على الوفاء والاعتزاز بالوطن وقيادته، إلى جانب ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة، في ظل الرؤية التنموية الشاملة التي يقودها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.