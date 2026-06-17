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رئيس مدغشقر يمنح أحمد ناصر الريسي وسام الضابط الأكبر تقديراً لجهوده

أحمد ناصر الريسي لدى تسلمه الوسام (وام)
18 يونيو 2026 01:12

أنتاناناريفو (وام)

منح فخامة الرئيس مايكل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» للفترة 2021 - 2025، وسام الضابط الأكبر من الدرجة الرفيعة في الوسام الوطني لجمهورية مدغشقر، وذلك تقديراً لقيادته النموذجية وإسهاماته البارزة في تعزيز الأمن العالمي، وتطوير منظومة التعاون الشرطي الدولي.
وجرى تقليد الوسام خلال مراسم رسمية بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الرسمية، حيث أشاد فخامة رئيس جمهورية مدغشقر بالدور المحوري الذي اضطلع به اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي في دعم العمل الشرطي متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكات الأمنية الدولية، وترسيخ نهج التعاون والتضامن بين أجهزة إنفاذ القانون. وخلال فترة رئاسته للإنتربول، شهدت المنظمة إطلاق وتطوير العديد من المبادرات الاستراتيجية، بما ساهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وبهذه المناسبة، أعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي عن بالغ شكره وامتنانه لفخامة الرئيس مايكل راندريانيرينا وحكومة وشعب جمهورية مدغشقر على هذا التكريم الرفيع، مؤكداً أن هذا الوسام يمثل تقديراً للجهود الجماعية التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم من أجل حماية المجتمعات وتعزيز الأمن والاستقرار. كما رفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة للدولة على ما أولته من دعم وتمكين وثقة، وما وفرته من بيئة مؤسسية رائدة مكّنته من الإسهام بفاعلية في تطوير العمل الشرطي والأمني على المستويين الوطني والدولي. وأكد أن ما حققه من إنجازات وما ناله من تقدير دولي هو ثمرة لرؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، واستثمارها المستمر في بناء الكفاءات الوطنية.
وأضاف أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز التعاون الدولي، وأن تجربتها الرائدة أسهمت في إلهام العديد من المبادرات والشراكات الأمنية التي تخدم المجتمعات، وتدعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

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الإمارات
أحمد ناصر الريسي
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