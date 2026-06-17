سفير الإمارات ورئيس وزراء الكاميرون يبحثان تعزيز العلاقات

ياوندي (وام)



التقى سالم سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، السفير غير المقيم لدى جمهورية الكاميرون، مع معالي الدكتور جوزيف ديون نغوت، رئيس وزراء جمهورية الكاميرون، وذلك في العاصمة ياوندي.

ونقل تحيّات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى معالي نغوت، وتمنياتهما لجمهورية الكاميرون وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمَّل معالي رئيس وزراء الكاميرون تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، بمزيد من التطور والنماء.

ورحب معالي نغوت بالشامسي، معرباً عن تقديره الكبير لدولة الإمارات، ومؤكداً عمق العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور متنامٍ في مختلف المجالات، وحرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة.

وأشاد معاليه بإنجازات دولة الإمارات التنموية الرائدة في المجالات كافة، مشيراً إلى أن الدولة أصبحت نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التنمية المستدامة، ومركزاً اقتصادياً وتجارياً عالمياً رائداً.



آفاق تعاون جديدة

من جانبه، أكد السفير، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز العلاقات مع جمهورية الكاميرون، ودفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.